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潮州八大森林遊樂區　新春「消失的密室」表演…神奇又好玩

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▲屏東縣潮州鎮8大森林遊樂區新春大年初一至初四推出優惠專案，並邀請國際知名團體特技人員俄羅斯Edgar等表演 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州鎮8大森林遊樂區新春大年初一至初四推出優惠專案，並邀請國際知名團體特技人員俄羅斯Edgar等表演 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮8大森林遊樂區新春大年初一至初四推出優惠專案，門票299元，上午8時30分至下午5時持低收入戶證明免費入園，身高120公分以下孩童免費。目前主要以森林休閒為主，遊樂設施暫不開放，連絡電話08-7898822。

▲屏東縣潮州鎮8大森林遊樂區新春大年初一至初四推出優惠專案，並邀請國際知名團體特技人員俄羅斯Edgar等表演 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼8大樂園準備迎春。

▲屏東縣潮州鎮8大森林遊樂區新春大年初一至初四推出優惠專案，並邀請國際知名團體特技人員俄羅斯Edgar等表演 。（圖／記者陳崑福翻攝）

八大森林遊樂區過年聘請國際知名團體特技人員俄羅斯Edgar及烏克蘭An n a表演，消失的密室、籠中鳥、奪命箱一分為二、神乎其技等精彩舞蹈表演！還有可愛浣熊，史前巨鱷餵食秀、和黃金蟒蛇，魔幻雜技1天3場，上午10時30分、下午1時30分及3時30分。

到八大森林樂園園區，首先看到的是高聳6米的福象烈斯，福象烈斯不斷地從鼻子灑下福氣聖水，將大家的霉運一番洗滌，隨後穿梭過大象的雙腳，象徵穿越大象腳，霉運全去了，福神已來到，壞事皆可拋，

再進入水生谷，有一座森林王，居民最喜歡的一座送晦橋，送走病痛、傷心、衰神、鬱卒、生氣、沮喪、委屈都消除，然後再進印富門，讓大家家庭、感情、智慧、事業、健康、人際財源都富有。

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