萬巒豬腳宅配爆開噴醬！她氣炸打電話...客服竟回「賠你醬包」

記者柯沛辰／綜合報導

屏東一名楊小姐15日親自購買萬巒有名的豬腳禮盒，想要送給朋友，但因為錯過店家統一宅配的時間，索性自己寄送宅配。不過，朋友收到包裹後，禮盒內的醬料已經破了好幾包，還沾得到處都是。楊小姐聽聞覺得很抱歉，向宅配業者投訴，沒想到客服竟回覆「會賠償醬汁」，讓她聽了當場傻眼。

這間萬巒豬腳老店曾獲先總統蔣經國青睞，不僅一夕成名，也帶動附近豬腳店一家接著一家開，在當地成為著名的「豬腳一條街」。

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▲萬巒豬腳宅配爆漿，楊小姐不滿客服回應「賠償你醬包」。（圖／東森新聞）

豬腳業者鍾小姐說，他們的醬包、袋子都有特別講究，不僅預留空間，也不能裝滿，避免破掉，所以統一宅配了好幾年都沒有問題，「（宅配）他們量多，有時候都摔來摔去，等一下又說是我們包裝問題，但我們包裝有給你包好，他丟來丟去當然容易摔破醬油。」

楊小姐15日慕名而來，親自買冷凍豬腳禮盒送朋友，但因為沒趕上店家統一宅配，便自己宅配運送，怎料朋友收到時禮盒已經面目全非，醬料噴得到處都是，讓她聽了覺得很失禮。

▲禮盒內全是醬汁。（圖／東森新聞，下同）

楊小姐表示，她一開始打電話向宅配業者反應，但電話忙線找不到人，最後好不容易等到客服回電，竟是賠償醬汁，「我打了大概4、5通，都是等等等，最後他（客服）跟我說寄醬包給我朋友，我跟他講說不用了，我不缺那種東西，是羞辱誰啊？」

對此，宅配業者回應，過年前比較忙，客服電話一直忙線，可能是忙中出錯才會將醬料包擠破，後續將聯絡楊小姐致歉，並賠償完整的新品，也會加強員工的作業流程。