蘇巧慧辦「簽名見面會」謝票！　上百支持者瘋搶春聯福袋

▲蘇巧慧於新莊服務處發放金鼠春聯及福袋。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

民進黨立委蘇巧慧成功連任，她18日下午分別於新莊、樹林及鶯歌服務處展開一系列的謝票活動，並送上與父親行政院長蘇貞昌的聯名春聯及福袋。活動訂在下午2點30分開始，不過中午一過新莊服務處便湧入超過百名支持者，蘇巧慧也來者不拒一一簽名與合照，讓她不禁說「原來我名字的筆畫這麼多！」

蘇巧慧本次大選在新北市第五選區（樹林、鶯歌、新莊9里）拿下106,368票，以57.10的得票率二度擊敗國民黨老將黃志雄，她18日下午於新莊、樹林及鶯歌服務處發放金鼠春聯及福袋，除了向鄉親感謝一直以來的支持，也提前祝賀大家新年快樂。

▲蘇巧慧於新莊服務處發放金鼠春聯及福袋。（圖／記者林銘翰攝）



現場除了發放春聯與福袋，還有不少支持者帶著其他競選小物，包括國會特刊、帽子、旗幟與海報前來向蘇巧慧恭喜連任，其中也有家長帶著家裡的小孩一同前往，蘇巧慧也來者不拒地一一致謝，簽了超過一百份春聯的她不禁說「原來我名字的筆畫這麼多！」

蘇巧慧表示，從選戰落幕到現在一個禮拜，自己與團隊都一直在謝票感謝鄉親的支持，因為不只是在選票上開得漂亮，「其實走出去也滿滿的溫暖」，也因此她一直在思索要怎麼謝謝大家，除了這個禮拜的拜票行程外，今天還特別舉辦了「簽名見面會」，希望藉由發送春聯與小紅包表示她向選民的感謝，其他還包括一些選戰期間大家很喜愛的文宣品，「那與其做結束，不如讓大家留作紀念」。

蘇巧慧說，沒想到今天的活動反應如此熱烈，遠超乎自己的預期，除了在新莊的活動，接下來還有在樹林及鶯歌服務處的場次，自己與團隊一定會盡量走到選區內的每一個角落，不只是代表她的謝意，同時也是未來對選民的承諾。

▼蘇巧慧於新莊服務處發放金鼠春聯及福袋。（圖／記者林銘翰攝）



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