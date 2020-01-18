下一步挑戰新北市長？　蘇巧慧：扮演好立委角色！與市府一起努力

▲蘇巧慧於新莊服務處發放金鼠春聯及福袋。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

民進黨立委蘇巧慧成功連任，這次選舉在新北市第五選區（樹林、鶯歌、新莊9里）拿下106,368票，以57.10的得票率二度擊敗國民黨老將黃志雄，外界也好奇未來是否有意挑戰新北市長。對此，蘇巧慧18日受訪時表示，每一個工作都代表一個承諾，未來會努力扮演好新北市立委的角色，與新北市政府一起努力。

蘇巧慧在本次大選中成功連任，選後也展開一連串的拜票行動，18日下午分別於新莊、樹林及鶯歌服務處發放金鼠春聯及福袋，除了向鄉親感謝一直以來的支持，也提前祝賀大家新年快樂。

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者林銘翰攝）



不過由於蘇巧慧在大選期間，曾與多名民進黨立委合作聯名打選戰，本次又以超過10萬票的票數成功連任，外界也好奇未來是否有參選新北市長的規劃。對此蘇巧慧表示，其實每一個工作都代表著一個承諾，自己與團隊都是盡心盡力地要把自己現在的工作做好，也因為新北市的工作非常複雜，所以現在的自己就是先把樹林、鶯歌跟新莊顧好，「這是我最大的期待」。

蘇巧慧說，她也已經向新北市長侯友宜報告，自己沒有要參選新北市長，「沒有沒有，沒有這件事情」，她會努力扮演好新北市立委的角色，與新北市府一起來努力。

▼蘇巧慧於新莊服務處發放金鼠春聯及福袋。（圖／記者林銘翰攝）



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