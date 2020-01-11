搶席失敗！柯志恩遺憾「個人努力不夠」致歉　支持者不捨喊學務長：辛苦了

▲新北立委第7選區候選人柯志恩。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市立委第7選區（板橋東區61里）7搶1，國民黨派出柯志恩挑戰尋求連任的民進黨立委羅致政，最後以1萬2千多票敗選。事後柯志恩在臉書向許多人致歉，「個人努力不夠，辜負這麼多人的期待，十分遺憾，也很抱歉！」說大環境不利國民黨，個人難以突圍，讓支持者相當不捨「學務長，您的努力我們都看到了。」

柯志恩敗選後，在臉書發文道歉，「親愛的好友：很抱歉，柯志恩沒有為大家爭取到勝利」，說她個人努力不夠，辜負很多人的期待，十分遺憾也感到很抱歉。她惋惜地表示，「但大環境不利國民黨，讓個人難以突圍。」

柯接著指出，原本她以為以個人條件、問政表現，自己能獲得多數板橋人的青睞，沒想到還是不敵當前的政治氛圍，「包括此次高層的選戰策略和不分區名單等這些因素，都對國民黨區域立委的選情造成衝擊，也讓我倍感壓力。」

柯志恩最後說，她個人成敗事小，但選舉結果讓人為國民黨和台灣的未來深感憂心，「我們真的要深切檢討，再次感謝所有幫助、鼓勵、陪伴我參選的所有支持者。」

看到貼文後，許多支持者都不捨，「學務長，您的努力我們都看到了，但太多外在的因素……不管如何您一直是我敬佩的老師，這段時間辛苦了」、「美好的仗已打過，期待下個挑戰～永不屈服」、「老師，您真的很棒！無論是在淡江當教授時，或是從政後，一直都是既專業又認真」、「妳是最棒的！好好休息幾天再出發！我們需要妳。」