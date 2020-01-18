「赴陸工作薪水跳2倍」他不信　過來人曝：真的很敢給...卻揭隱藏秘密

▲上海。（圖／記者謝婷婷攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「有沒有長輩很愛唬爛中國薪水高的八卦？」一名網友日前發問，表示有長輩說以前去大陸工作薪水都有2倍，但他認為大陸大環境不及台灣，無法信服這個說法，因此PO網詢問。貼文一出，也掀起鄉民一陣討論。

有網友日前在PTT八卦板發文，他表示家中有個長輩很愛說「以前去中國工作薪水都有2倍」，但他卻覺得這說法有待商榷，「中國人均不到台灣1/2，治安、環境、教育通通是開發中國家水準，去美國有2倍我還信。」詢問網友們長輩是否是在「唬爛」。

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不過貼文一出，許多人表示其實不只2倍，以往大陸真的願意花很多錢挖台灣人才，「至少3倍以上」、「數字一樣，但是是人民幣幣值」、「民國8X年科技業去大陸確實可以2-3倍薪資」、「20年前，長輩在台灣房地產5萬，2倍薪挖去」、「不開高薪怎麼會有人要去」。

▲網友指出，以前大陸真的很敢開薪水挖人才。（示意圖／本報資料照）

不過還有人認為，雖然大陸薪水比台灣好，但生活環境恐怕就不是那麼優了，台人也不一定會在那邊久留，「問他那你幹嘛回來啊」、「把你的技術騙走，就把你踢走了」、「2007年還有廁所沒有門」、「長輩吃喝嫖賭把錢花光，這是他們沒說的」。

據了解，20年前，中國大陸的人均GDP（國內生產總值）約為959美元，當時台灣人均GDP則為14908美元。不過17日大陸國家統計局宣布，中國的人均GDP已經突破1萬美元大關，可支配收入增加，也意味著消費規模也將持續擴大。

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