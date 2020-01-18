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「約詢法官是監察院常有的事」　高涌誠：支持陳師孟去當YouTuber

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▲▼監察委員陳師孟、高涌誠記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察委員高涌誠、陳師孟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員陳師孟因約談判前總統馬英九無罪的法官唐玥，引起爭議，陳師孟13日已提出請辭監委一事後，也已經總統蔡英文核准，其監委一職任期到本月底結束。接手本案的監委高涌誠認為，陳師孟的作為是遭到放大檢視，僅是依照憲法層級獨立行使職權，「約詢法官是常有的事情，我每個月都在約」，並表示支持陳師孟去當YouTuber，「他也是大炮，大家都知道」。

高涌誠17日受訪時表示，他對本案還沒有進入實質了解，因此真的沒有辦法報告進度，「就算有進度，依照監察院的規定，我也沒辦法對外報告」。他說明，依照監察院規定，已經立案的案件一定要有委員來接手，關於約談法官這個案子是陳師孟向他拜託，他才會參與共同調查，「我想他也是認為可能我後續接手會比較好」，但自己就是平常心看待，法律怎麼規定他就怎麼處理。

▲▼監察委員高涌誠。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察委員高涌誠。（圖／記者林銘翰攝）

關於陳師孟請辭一事，高涌誠則說他不方便對外報告，請辭的過程他不知道，陳師孟與總統府的互動自己也不清楚，但他必須誠實地說，「辭意一定是有的，不然他不會找我共同調查」，且在12月下旬就已經知道，不過有關陳師孟後續如何處理「我完全不知道」。

不過陳師孟日前提及，有超過八成的法官連署抗議他約詢唐玥，但全國1、2000名的法官卻沒人願意接受辯論邀約一事，高涌誠則說希望陳師孟離職後能夠自由自在，或許是有些法官忌憚於監委身份，「但不必要啊，我贊成他去當YouTuber，他也是大炮，大家都知道」。

▲▼監察委員陳師孟、高涌誠記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察委員陳師孟。（圖／記者屠惠剛攝）

高涌誠表示，監察委員是依照憲法層級獨立行使職權，不知道為何陳師孟可以被批評成這樣，「有可能調查完認為這些法官沒有問題，但是不能讓我們都不能調查，法官有沒有違反憲法第7條第5項侵害監察院職權問題」。此外，監委約詢法官是常有的事，或許這個案子的政治敏感性較高，但是約詢法官是監察院很常見的事，「外界認為監察院不能約法官，但是我們一天到晚都在約」，陳師孟是被外界放大檢視，以訛傳訛變成監察院不能約法官，「但沒有這事情，我們每個月都在約」。

高涌誠還說，法院的法官到底有什麼狗屁倒灶的事情，大家去看監察院的調查報告，就可以看出這些法官的行為、判決品質多離譜，社會自有公評，並再次強調「我覺得陳師孟是被放大，他的作為其實是一般正常情況下的行為」。

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