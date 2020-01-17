福建銀監保局長被雙開　大數據抓「微腐敗」填8億漏洞

▲福建省銀保監局長亓新政遭到雙開，近年來，反腐工作科技化，要把「權力關進大數據的籠子」。（圖／翻攝自新浪）

實習記者簡立宇／綜合報導



自大陸銀保監會2018年成立以來，內部腐敗不斷，經過數個月調查，福建省銀保監局長亓新政在16日因「貪汙違紀」與「不正當的性關係」，遭到雙開。自國家主席習近平上台以來，大批官員落馬，十九屆中紀委第四次全會在本週一召開時，他重申要繼續堅持「蒼蠅老虎」一起打，推進「不敢腐、不能腐、不想腐」的方針。另外，近年來反腐的手段跟著科技日新月進，大數據讓「微腐敗」也難逃法網。

中紀委在2019年已經抓了36名金融單位領導，金融腐敗涉及層面廣，包括信貸、證券交易等領域。自十八大以來，紀檢辦案室增加4個，建立完善監督制度，在金融領域更要「把權力關進大數據的籠子」。腐敗越抓越嚴，各地建立大數據監度系統，發展出所謂「打擊微腐敗」，連小錢也不能貪，因為少一個數字電腦都知道。

據新華社報載，遼寧省瀋陽市紀委引進中科院「大數據監督技術」，宛如超級大腦監督全市數十億條預算數據。經過計算分析已經發現，有些人開著豪華超跑卻拿著「低保」，多達1546名企業法人領取1614萬元人民幣低保，甚至還有4757名逝者離奇領取救助金，光怪陸離的現象都被識破。加上湖南、江西、浙江內30多個縣，共清查出8億多人民幣的漏洞。

過去紀委監察的工作，皆是逐一人工檢查，然而有了大數據平台，所有公司招標投標行為都無所遁形。中科院計算技術研究所方金雲表示，只要找到五大參數「資金、項目、物資、決策、關鍵人」，並建立數據庫套入模板，不同指標對應不同閾值，只要超標就會亮起紅燈，宛如「體檢報告」。

關於大數據反腐過程，要如何使數據透明化又不至於觸及個人隱私，方金雲表示，系統會自動隱藏姓名、身分證號等訊息，避免選擇性執法。