年關難過男子徒手行搶　民眾見義勇為警民聯手制伏送辦

▲台南市警一分局東寧所警網與熱心民眾，聯手緝獲該名蘇姓搶匪，起獲贓款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名郭姓女子，17日晚上在台南市東區操作一處金融機構操作提款機存款時，突有1男子自後徒手搶走郭女手上2千元逃逸，郭女大喊搶劫，附近民眾聽聞見義勇為追逐搶匪，與台南市警一分局東寧所警網聯手緝獲該名蘇姓搶匪，起獲贓款，全案偵訊後依搶奪罪嫌送辦。

警方指出，郭女於17日晚上6時許，在東區一處金融機構操作提款機進行存款時，突然遭1男子從後方出現，並徒手搶走新台幣2000元現金後即快步逃逸，被害人情急立刻追出並大喊「搶劫」！街上多名民眾聞訊後，見義勇為，馬上加入追捕歹徒行列。

該時段正值交通顛峰時段，一分局東寧派出所警員蔡蕙卉適於東寧路與長榮路口執行交整勤務，蔡員聞訊後立刻與高姓、陳姓民眾合力圍捕歹徒，並將其制伏在地，另線上警網警員吳吉城、邱燈坤及郭俊男獲報後亦迅速到達現場，將年約34歲的蘇姓男子當場逮捕，查扣作案用之手套、口罩、預藏於身上之尖刀及贓款現金千元鈔2張，全案偵訊後依搶奪罪嫌移送台南地檢署偵辦，警方對2民眾見義勇為協助緝捕搶匪十分肯定。

一分局特別呼籲市民，年關將近，民眾金錢需求及流動量大，如有存、提現金之需求時，可向警方申請「護鈔」服務，以保障民眾存、提款安全；另民眾於操作提款機存、提款時，務必提高警覺，如有發現可疑人士徘徊，可立即撥打110，一分局線上警網隨時查處，保障全體市民安居樂業。