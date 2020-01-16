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年關將屆火災頻傳　消防局：不論工廠、居家皆應落實防火

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▲水火無情，火災稍不注意就可能釀災，造成慘重傷亡或財物損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲水火無情，火災稍不注意就可能釀災，造成慘重傷亡或財物損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期台南市火災案件頻傳，尤其工廠火災案件發生，雖未造成人命傷亡，但亦使本局消防人員疲於奔命，經統計2018年火災件數3527件、死亡人數7人、受傷人數9人，2019年火災件數2228件、死亡人數18人、受傷人數33人，年關將近，無論居家或工廠皆應小心防火。

▲水火無情，火災稍不注意就可能釀災，造成慘重傷亡或財物損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局說，2019年相較2018年，火災件數雖減少，但死亡人數卻增加，尤其是2019年12月玉井區發生重大火災案件，就造成7人不幸罹難，更令人難過，年關將近，大家容易鬆懈心防，無論居家或工廠，皆應小心謹慎，注意用火、用電安全。

由於近期重大工廠火災頻傳，黃偉哲市長溫馨提醒各廠方與作業人員，處處留意，時時謹慎，切勿因趕工或出貨造成疏忽，引發無可預期的火災危害；並請各局處在春節前後，務必強化各種公共安全的督導，讓市民過個好年。

▲水火無情，火災稍不注意就可能釀災，造成慘重傷亡或財物損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯亦呼籲民眾，平時就應加強注意用火、用電安全，居家如有行動不便或避難弱者人員，更應特別留意其周遭環境安全，建議家中設置獨立式住宅用警報器，發生火災能迅速偵測並發出警報，提醒大家注意並得做出正確反應與處置，以降低災害及人員傷亡風險，多一分防火意識，就少一分災害損失，讓人人都能過一個平安又快樂金鼠年。

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