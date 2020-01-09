年關防搶演練　迅速反應考驗歸仁警打擊犯罪能力

▲台南市警歸仁分局特於8日下午3時，結合「歸仁農會」實施金融機構「防搶演練」，過程逼真。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將至，為有效提昇轄區金融機構行員警覺心及應變能力，台南市警歸仁分局特於8日下午3時，結合「歸仁農會」實施金融機構「防搶演練」，歸仁分局長梁仁輝親自率偵查隊及支援警力趕赴現場，在歸仁區名人加水站對面攔截點圍堵歹徒及涉案機車，並迅速壓制搶匪，反應迅速民眾肯定。

警方指出，此次防搶演練由1名農會員工假扮搶匪持槍、騎乘重型機車闖入該農會櫃台搶走財物後逃逸，警方隨即出動警網圍捕到案，由於演練過程太逼真，前往領款的民眾以為真發生搶案，紛紛嚇得躲在角落。

搶匪奔出銀行後驅車逃逸，職員立即按下警鈴通報，歸仁分局勤務中心接獲搶案狀況，除立即指揮線上巡邏警網到達現場，並通報攔截圍捕。歸仁分局長梁仁輝立即率偵查隊及出動支援警力趕赴現場，在歸仁區名人加水站對面攔截點圍堵歹徒及涉案機車，並迅速壓制搶匪。附近居民、路過民眾看到大批荷槍警力，以為是真的發生搶案，紛紛駐足探頭圍觀，也顯見此次演練的成效。

歸仁分局長梁仁輝 藉此呼籲民眾於年關將近搶匪容易蠢動，民眾前往金融機構領款或自行至ATM提款機領錢，要小心防搶，現金出入應盡量用轉帳方式，且有提供申請護鈔及保管現金服務，確保民眾在春節期間連續假期渡過平安祥和快樂新年。