警民齊心同力　台南共創安居幸福城市

▲台南市警局長周幼偉偕同3位副局長等單位主管，召開「2019年終業務成果發表會」，展現警政各項表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府警察局局長周幼偉18日偕同3位副局長等單位主管，召開「2019年年終業務成果發表會」，周幼偉局長指出，在市長黃偉哲的領航下，目前台南市整體治安呈現穩定趨勢，台南市民對警政各項表現十分肯定。

周幼偉局長指出，在經濟日報與台灣人壽主辦的「幸福台灣—2019縣市幸福指數大調查」中，台南市除躋身全國唯六中「客觀幸福力」、「主觀幸福感」雙優城市，奪下全國第4名外，另在「主觀幸福感」—「政府作為」與「個人安全」指標更是分別奪下全台亞軍及六都第2名的佳績；在內政部警政署2019上半年針對台南市民眾對整體「治安」與「服務」狀況滿意度調查中，均列六都第1名，且該兩類子項下對居住縣市整體治安狀況滿意度等5項調查亦列六都第1名，顯現台南市民對警察維護治安的肯定。

在治安方面，2019年1-10月全般刑案、暴力、強盜、搶奪、竊盜及詐欺犯罪等都呈現發生數減少，破獲率提升的趨勢，其中攔阻詐騙成效更是六都第1，緝獲車手514人，較去年同期比較，緝獲數增加145名，攔阻民眾被害件數754件、攔阻款項8969萬1416元。2019年1-10月查獲毒品案件3110件，嫌犯3016人，毒品43766公克。另查獲各式非法槍枝117枝，較107年同期增加25枝（+27.2%）；槍擊案件發生17件，較2018年同期減少1件，破獲17件，破獲率100％。而在查賄案件計移送27件、79人，較上次移送增加22件、74人。

2019年迄今共檢肅治平專案11件，目標及成員合計114人，較2018年多4件11人，其中假借宮廟背景治平案件5件63人，掃黑成效顯著提升。而2019年迄今取締職業性大賭場共29件，賭資約953萬，較2018年多7件，賭資增加約811萬元，另強力掃蕩各式槍械，發生槍擊案件等社會矚目案件均能迅速偵破，如近期發生國民黨台南市後壁區黨部遭置放爆裂物案亦能迅速偵破，有效安定民心。

台南市社區治安工作經內政部連續4年評鑑為全國社區治安工作特優單位，有此成果在於台南市社區警政以「在地化、治安化、台南化」為原則，並精進求新推動雲端社區警政模式，透過臉書、LINE雲端科技快速聯結社區里鄰長、整合義警、義交、民防、志工及守望相助巡守隊等5大民力團隊和警友，建構空中治安防護情報網，齊心同力維護台南市治安。

另2019年5月份起，辦理「優質宮廟、文化府城」行動公約分區座談會，並有1268家宮廟簽署達成共識自律，更獲今年「國家警光獎」肯定，由台南市警局110報案數據統計，簽署行動公約後，受理廟會妨礙安寧案件數與去年同期（6-10月）整體比較呈減少之趨勢，尤其22時過後減少達38％，可見簽署行動公約之成效。日前廟會代表在第二分局簽署立公約外，參與宮廟並獲台南市巡守大隊等單位獲贈印有「督陣、優質宮廟」背心，未來廟會陣頭遶境遊街，將有專人「督陣」，負責管理遶境隊伍秩序，避免脫序衝突行為發生。

在婦幼少年安全保護方面，本局成立「婦幼少年安全保護中心」，以單一窗口服務，統一受理各類保護性事件通報，提升通報效率，並落實橫向聯繫市府各局處，建構社會安全網平台，整合資源發揮最大效益，強化婦幼、少年的安全，為全國警政首創。2019年1至11月處理婦幼案件合計3986件，件數為6都最低；青少年協尋、中輟合計尋獲197人。另宣導「婦幼人身安全」等自我保護觀念亦超過300場。

在交通方面，本局要求各分局針對可能涉及交通工程缺失查報與施工路段查處，轉交權責機關處理，108年1-10月已提報交通改善工程216處所，市府相關權責單位完成改善工程計199處，有效防範交通事故發生。

交通事故最主要肇因9成以上係因汽（機、慢）車駕駛人之過失所致，市警局透過GIS大數據分析，針對易生交通事故路段及肇因，繪製交通事故斑點圖及交通執法斑點圖，據以設置測速照相地點與編排取締重點交通違規勤務及交通執法，目前針對台南市長和路與館前一路路口等110處路段加強公告、執法，以此科技及智慧執法方式，達到運用有限警力，有效、精準規劃勤務，以提升執法效率並保障市民行的安全，並自2019年8月1日起，陸續規劃執行「闖紅燈」與「超速違規」及「違規停車零容忍」等大執法，確保市民行的安全及用路安全的權利；自取締闖紅燈專案迄今，傷亡件數日每天平均99.32件，相較2018年減少8.88件；較今年上半年115.81件，減少16.5件，已漸顯初期成效；針對超速違規部分2019年迄今計舉發蛇行、嚴重超速、惡意逼車等危險駕車119件，與去年同期118件、增加1件。而2019年1月至10月因酒駕肇事221件、傷亡276人，與去年同期350件、傷亡420人比較，減少129 件、傷亡減少144人，對減少交通事故發生，亦有相當助益。此外，路邊違規停車為易肇事原因之一，市民以機車代步普及且肇事件數攀升（機車A1事故較去年同期增加14％）。市警局為降低交通事故發生，於2019年12月起實施「違規停車零容忍」及「機車安全Ｇo」交通執法專案，保障用路人行的安全。