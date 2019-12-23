小琉球防搶演練太逼真　熱心民眾幫忙抓...「歹徒」痛到求饒

▲東港警分局在屏東縣小琉球進行金融機構防搶演練，過程逼真，讓扮演搶徒的民眾痛到求饒。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球躍居為遊客的首選度假勝地，因應年關大量旅客及在地居民之現金流動，東港分局琉球分駐所與琉球漁會信用部配合實施防搶演練，提升金融機構防搶及攔截圍捕應變能力，分駐所警員們因太投入演練情況，一不小心力道過大，讓扮演歹徒的民眾痛得哇哇大叫，忍不住求饒，相當逼真。



▲▼警方防搶勤務結束，再向民眾灌輸防搶觀念。

這場演練，由於在旁的民眾不知道發生什麼事，緊張的站在一旁，當看到「假歹徒」被制伏後，還趕緊上前要幫忙警方壓制，在看到警方壓制後，還連忙攙扶起「假歹徒」並向他道歉夾手的力道過猛後，民眾才驚覺原來是防搶演練，忍不住鬆了一口氣。



在防搶演練結束，琉球分駐所員警向漁會行員宣導如果有形跡可疑的陌生人出入金融機構，需多加留意並將特徵記下，以利警方後續偵辦作為。



東港警分局長劉清俊表示，年關到來民眾都會提領大量現鈔，春節期間金融機構、銀樓業等處，成為有心人士覬覦目標，警方會持續向各金融機構宣導防竊、防搶等觀念，一旦發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。

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