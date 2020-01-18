不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

Latest photos for #ISIS Mufti. He was the strongest supporter of demolishing Mosul heritage. He used to give the Friday Sermon in my neighborhood. He cheered up in the very Friday after the blowing of Prophet Jonah Mosque in the early days of their invasion.

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記者張方瑀／綜合報導

伊拉克安全部隊日前逮捕了一名伊斯蘭國（IS）頭目，這名叫做阿爾尼瑪（Shifa al-Nima）的頭目，是伊斯蘭國資深領導人之一，負責下達「宗教裁決」指令，處決拒絕效忠伊斯蘭國的學者和神職人員。不過，從曝光的逮捕照片中，最令人訝異的是阿爾尼瑪的「巨大」身材，粗估超過130公斤，這也讓他坐不進警車；最後只好調來一輛卡車，直接把他「運走」。

綜合外媒報導，伊拉克政府安全小組16日發出聲明指，已經順利逮捕了伊斯蘭國頭目阿爾尼瑪。阿爾尼瑪本名為阿卜杜勒巴里（Abu Abdul Bari），被視為伊斯蘭國最高領導人之一，也是伊斯蘭教規權威，負責發布「宗教裁決」，處決所有不願效忠伊斯蘭國的學者、神職人員；他還在2014年7月下令，炸毀先知約拿 (Jonah)埋葬的清真寺。

阿爾尼瑪被逮捕的畫面也隨之曝光，除了兇殘的行為外，他的「巨大的」外型更令人驚訝，推測至少超過130公斤，這也讓他在伊拉克部隊突擊後無力逃跑。更尷尬的是，也因為他體型過於龐大，完全無法塞進警車和囚車，只好緊急調來一輛卡車，直接將阿爾尼瑪放在車上運走。

英國反極端組織智庫「奎廉基金會」（Quilliam Foundation）創辦人納瓦茲（Maajid Nawaz）表示，這個影像應該會對伊斯蘭國成員造成衝擊，「聖戰士無法接受暴飲暴食，尤其伊斯蘭國標榜自己是紀律和勇氣的戰士，但他們的最高領袖竟然是頭『海象』。」

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