就像吃了「興奮劑」…IS山中洞穴重建據點　BBC：比以前更危險

▲伊斯蘭國未被完全消滅，反而在重建後更具危險性。（圖／路透社)



記者張方瑀／綜合報導

極端組織伊斯蘭國（IS）在首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）遇襲身亡，加上失去其領土哈里發國後，外界普遍認為，伊斯蘭國現在的狀態形同散沙。不過，BBC報導指出，目前IS正在伊拉克進行重組，且比先前擁有更好的戰術跟金援，更形容目前的IS就像是「打了興奮劑」一般，比過去更加危險。

今年3月，庫德族部隊在美國支持下，逼近IS在敘利亞東部的最後據點巴古茲（Baghouz），在最後聯軍的空襲下哈里發國宣告滅亡；美軍在10月也宣布，IS首領巴格達迪在突襲行動中身亡，整個IS如一盤散沙等待重整。不過，庫德族資深反恐官員塔拉班尼（Lahur Talabany）向BBC表示，現在的IS比過去任何時候都還要更危險。

「他們有更好的技術、戰術，還有更多的金援。」塔拉班尼說，IS大量購買車輛、武器和存糧，並開始在伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）的山區重建基地，「一種不同的IS已經出現了，他們避免控制任何領土，以免再度成為目標，群山之中有很多洞穴可以藏身，伊拉克軍隊很難進攻。」

塔拉班尼認為，從技術上來說，IS已經變聰明，要把他們趕離變得更困難，「他們就像是打了興奮劑一樣，變得更難對付。」尤其伊拉克首都暴力示威不斷，政局也動盪不安，這些都成了IS再度壯大的「養分」。

伊拉克庫德族的「自由鬥士」（Peshmerga）的情報指出，目前IS在底格里斯河的活動非常頻繁，甚至在最近有來自敘利亞約100名的武裝份子加入。據統計，伊拉克仍有1萬名IS成員，其中有4000至5000名是具有攻擊能力的武裝份子，還有數個潛伏組織與許多支持者。

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