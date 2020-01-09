美伊爆爭端！各國反應不一…西歐望「降溫」　敘利亞：伊朗是對的

▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈8日證實，伊朗當天連兩次空襲美軍駐伊拉克基地，讓兩國緊張關係再度升溫，又傳出烏克蘭國際航空（UIA）一架波音客機疑似遭到擊落，造成導致176人死亡，各國也開始向兩國喊話，或是開始撤離大使館外交人員與本國公民。《半島電視台》也整理出各國對這次爭端的回應。

在西歐各國的部分，法國外交部強力譴責伊朗的攻擊行為，並在聲明中指出，「法國強調繼續打擊伊斯蘭國的重要性，同時必須尊重伊拉克的主權。」德國國防部長克朗普凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）說，目前一切狀況取決於伊朗，希望雙方不要再讓衝突升級；另外也有駐軍在伊拉克的英國，首相強生表示，蘇萊曼尼雙手沾滿英國士兵的鮮血，呼籲伊朗不要再做這些危險的攻擊，應該要尋求降溫。

▲伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）



歐盟執委會（European Commission）呼籲美伊雙方重啟對談，主席長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，「現在應該要停止使用武器，留下空間對話。」北太平洋公約組織（NATO）秘書長史托藤伯格（Jens Stoltenberg）也再推特譴責伊朗的行為，同時北約官員也證實，已經撤離部分該組織在伊拉克的訓練人員；聯合國伊拉克援助團（UNAMI）則表示，這些飛彈攻擊只會讓衝突升級，並再次侵犯伊拉克主權，這是毫無意義的暴力。

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 8, 2020

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）認為，中東局勢的變化，源自於「美國「錯誤且危險」的行動；土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）則警告，土耳其會利用一切可行的手段來避免新一波的衝突，並強調，沒人有權把該地區，尤其是伊拉克再度丟進火海，且土耳其不希望成為「戰爭代理人」的舞台。

▲伊拉克民眾上街悼念蘇萊曼尼。（圖／達志影像／美聯社）



以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告，若是任何國家想要對該國做出攻擊，他們絕對會採取嚴厲反擊，「以色列完全支持川普的決定，也恭喜他『迅速、大膽、堅定地』採取行動。」阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）外交事務國務部長加爾加希（Anwar Gargash）表示，「衝突降級是明智也是必要的，所有政治情勢也會隨之穩定。」

敘利亞則對伊朗表示完全支持，該國認為伊朗當局有權在面對美國的威脅與攻擊時，採取自衛手段，且在聲明中指出，「美國應該對其魯莽的政策，以及傲慢態度所造成的所有後過負責。」伊拉克總理辦公室則發表聲明指出，伊拉克拒絕任何侵犯其主權和領土的攻擊行為，「目前伊拉克正盡其所能控制局勢，避免一場毀滅性的戰事。」