IS懷恨「巴格達迪之死」　聖誕節虐殺11人質…逼跪地斬首洩憤影片曝光！

▲ IS釋出砍頭處決11名人質，報復巴格達迪之死。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

極端組織伊斯蘭國（IS）11月被證實首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）遭到突襲喪命，隨即組織也對外公開新的領導人，當時在網路上公不哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）為繼任者後，在26日聖誕節後釋出一段在奈及利亞虐殺11名基督教徒人質的片段，更聲明是為巴格達迪報仇。

綜合外媒報導，這11名遭到虐殺的人質，據傳在11月時在奈及利亞遭到挾持，其中有10名人質為基督徒，在IS所釋出的影片中，可以看到10人皆遭到斬首處決，剩下的一人則是遭到槍決，時間推算是在聖誕節當天所發生。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，奈及利亞東北部確實傳出有平民遭到處決，對此聯合國與人道組織已經前往了解狀況。據悉人道組織有向奈及利亞政府建議，以IS被捕成員作為交換籌碼換取人質，但卻遭到奈及利亞政府否決。

▲巴格達迪之死讓伊斯蘭國成員相當憤怒。

影片公布後，IS隨即坦承處決11名人質是為了要報復前首腦巴格達迪的死。據悉遭到處決的11名人質皆為男性，而在事發前在當地一個基督教城鎮傳出遭到突襲，並傳出整個村莊幾乎遭到滅村殘殺。古特雷斯重申聯合國將盡力對奈及利亞人民與政府協助。

奈及利亞總統布哈里則公開表示，對此事件感到相當憤怒，批評極端組織濫殺各宗教的人，會讓伊斯蘭教背上汙名，希望這件事情不要再更加分化、及互相傷害。