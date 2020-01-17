高屏地區第1期契作短期經濟林申報　即日起至2月7日止

▲2013年參加短期經濟林造林農地（相思樹）-高雄市路竹區華正段目前林木生長情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2020年「對地綠色環境給付計畫」第1期全國統一申報期間，即日起至2月7日止，屏東林管處籲請符合資格農友把握時間至戶籍所在地公所或農會申請辦理。

「對地綠色環境給付計畫」四大目標有『1.調整國內稻米的產業結構、平衡供需、提升品質。2.促進有機及友善耕作。3.獎勵農民種植具競爭力轉（契）作作物。4.鼓勵農地採行合理的耕作措施』。

林務局為響應活化休耕農地政策，同時推行契作短期經濟林造林，以提高國內木材自給率，降低國內對進口木材需求依賴，活絡國內菇蕈、紙漿、木材等相關產業發展。

屏東林管處表示，造林有益於改善氣候環境，農友可以考慮參加契作短期經濟造林。一經核准，造林苗木(相思樹、楓香等)可由政府免費提供，造林期間6年（最長可延長至10年），每年每公頃可領取9萬元的契作獎勵金，6年共可領取54萬元；栽植6年滿期後，木材由契作廠商保證收購，利潤亦歸於農友，不須擔心日後木材銷路問題，還可省去每年翻耕、栽種、除草等重複性田間維護工作，可謂好處多多。

今年新增「農業環境基本給付」項目（高屏地區適用）。針對符合給付條件之對象，每個期作每公頃補助5000元，每年合計以兩個期作為上限。若以本年度參加短期經濟林2個期作農地為例，農民除可領取契作短期經濟林補貼每公頃6萬元、造林補貼每公頃3萬元外，額外再發給2個期作每公頃共1萬元給付，合計每公頃可領取10萬元。

高屏地區錯過第1期作申報的農友，可別再錯過6月1日至6月30日之第2期申報期間！屏東林區管理處誠摯歡迎農友加入契作短期經濟林的行列。如有相關疑問，可洽詢屏東林區管理處及所屬工作站。

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