2025失能人口破百萬　長照海嘯下如何安心變老？

▲2025當失能人口破百萬，將對長照負擔與需求造成龐大負擔。(圖／靈鷲山提供）

文／蔡百蕙

「2025絕對是很大的衝擊！長照的負擔和需求會非常大。」前弘道老人福利基金會執行長林依瑩表示。自2018年底卸任台中市副市長後，有豐富政策與決策經驗的她，選擇去當居家照顧服務員，第一線參與長照工作，她認為目前政府協助到的還不夠多。

為什麼？台灣的長照危機與人口危機息息相關。根據國發會的推估，台灣在2018年老人比例超過14%邁入高齡社會之後，人口將以更快速的速度老化，老人比例最快將在2025年超過20%，晉升超高齡社會，隨之提升的就是失能人口。

《長期照顧保險制度規劃報告》，與老化同步加速的失能速度，屆時2025年將導致全台失能人口突破百萬，意即每5個成年人就有1個失能者。

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超過5成失能依賴家人照顧

當然，失能並非老人的專利，根據衛福部的推估，若再加上中重度的身心障礙者，目前失能人口約80多萬，其中約26萬依賴外籍看護照顧，10萬人入住機構，剩下超過50%的失能者全靠家人自行照顧，長照的負擔和需求非常龐大。

對照顧者而言，家庭照顧是全年無休、無薪、幾乎無輪班、平均每日工時11小時的血汗工作。依據行政院衛生署以國人平均壽命和病型態等變數推估，國人一生的長期照護需求7.3年，基於這個需求，越來越多國人被迫轉兼職，甚至成為全職的家庭照顧者。

衛福部公佈的「106老人狀況調查」報告指出，國內家庭照顧者有工作的人達31.77%，若與照顧失能家人前相較，有近1成左右的人為了工起照顧責任而退出職場，不僅折損台灣的勞動力，也犧牲了個人自我實現的機會。

覺得照顧風險離你很遙遠嗎？勞動部推估，在台灣1153萬勞動人口中，約有231萬人就算不是主要照顧者，但隨時須分攤照顧責任，白天上班、晚上接手照顧，或者經常要請假帶長輩就醫(根據健保統計，台灣的長者一年平均看28次門診)。這意謂著，每5個上班族就有1個被長照的流彈掃中。

老人照顧老老人成為趨勢

由於國人壽命的延長，中年人照顧老人或老人照顧老老人成了長照越來越普遍的現象。數字會說話，家庭照顧者平均照顧年數為7.8年，但若照顧者在65歲以上，年數則達到8.24年，等於如果從65歲開始擔任照顧者，平均到自己都73歲了還在照顧更老的老人！

然而，照顧者不是超人。平均有高達22.6%的主要家庭照顧者表示，自己的健康狀況不好，如果是65歲以上的照顧者，則比例增加至34.48%。如果在照顧期間發生不舒服的情況，21.32%的主要家庭照顧者表示曾因照顧而沒有就醫。

照顧的心理壓力也不容小覷，且經常造成悲劇。

去年8月，桃園市77歲彭姓老翁疑因不忍失智行動不便妻子長期受病痛折磨，凌晨推著坐輪椅的妻子出外，然後將妻子推落水圳，自己跟著跳下水圳輕生。兒子雖然發現父親有異狀，尾隨出門從遠處觀察，在看見父親將母親推落水圳後，立即跳下將母親跳起，但因為沒有發現父親，最後母親受輕傷但父親死亡。

事後還進一步發現，原來該彭姓老翁檢查發現罹癌，不想2老都成為孩子的負擔才尋短。根據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，長照悲劇7年增加了10倍，從2011年的2件、2012年增加到7件、2018年更一舉增為20件。

林依瑩表示，照顧悲劇的增加，是大家最不願見到的狀況，如何不讓長照的負擔和需求導致家庭悲劇和衝突，「在接下來5年，長照福利有沒有長出來是關鍵。」如果政府的服務不夠用、不好用，外勞人數也不會降低，「而且日本也開放了，以後就算要請也請不到外勞了。」

▲國人壽命延長，老人照顧老老人漸成趨勢。（圖／靈鷲山提供）

交換照顧效果更好

林依瑩從事老人福利工作超過20年，目前也是衛福部長照諮詢會委員。她認為，僅管長照的需求加速擴大，近年來照服員人數也有跳躍的成長，「長照2.0要成功看起來是有機會的。」

要跳脫照顧的身心壓力還有一招，她以達觀部落的照服模式為例，許多照顧失能家人的長期照顧者，乾脆去上課取得專業證照，然後和其他家中同樣有照顧需求的照服員交換照顧，「反正是做一樣的工作，顧自己家的沒有錢啊！不如交換照顧，還有收入，」而且外人講的比較容易聽得進去，能夠好好溝通，顧自己家裡的會吵架。

此外，真誤觸了長照地雷，也不一定非拖垮家人。她指出，有一年到丹麥去考察居家服務，發現他們的重症長輩竟然可以獨居，讓她非常震撼。原來，丹麥的居家照服員從早到晚可以去個案家高達7次，在個案需要吃藥、吃飯、換尿布時出現，照顧完再離開。

她認為，未來台灣的長照要讓大家都能幸福在家養老，這種一天多次的照顧服務非常重要，台灣要做到並不難，「我們有3分之1的個案已經有一天3次的巡視服務了，」而且政策設計是有鼓勵的，一天巡視3次才130塊，加倍購買這個服務的話就可以一天來巡6次了，「只不過這需要接案單位有團隊排班，看單位要不要做而已。」目前台灣多數單位的照服員都沒有做共案，採單兵式的照顧模式，以致於一天多次的服務無法普及。

照顧者歡喜心等心態鍛鍊

失能的照顧問題容易被看見，背後支撐失能的那隻手卻往往被忽略。只要身邊有摯愛的親友，人人都可能成為照顧者，長照海嘯來襲，如何安心陪伴變老也同樣重要。

在照護關係中，照顧者身心健康，才能夠有餘裕和正能量關照被照顧者。對此，前中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長簡璽如曾提出六項心態鍛鍊的建議：

．淨信心 (相信眼前所遇的境界，都是上天最好的安排)。

．學習心 (透過學習照顧技巧，一邊照顧家人，一邊學習提升自我心靈能量)。

．歡喜心 (以身為照顧者為榮)。

．和合心 (找到一群可以和合作戰的生命戰友)。

．感恩心 (觀察周邊人的功榮，憶念別人對自己的恩惠，哪怕試煉讓自己身心俱疲，都感謝有這群人讓自己越挫越勇)。

．喘息心 (做適度的休閒規畫，讓自我身心有喘息機會)。

邁向超高齡社會的過程中，對許多人而言，長照負擔或許無法避免，是否帶著歡喜心等正向心態一起安心變老，卻完全操之在己。

．本文由「靈鷲山平安禪網」授權刊登。