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桃園失智翁凌晨迷途癱坐路旁　警過濾百筆同音名字送返家

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▲失智張姓老凌晨獨自外出迷途。（圖／大園警分局提供）

▲失智張姓老翁凌晨獨自外出迷途幸遇巡警。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區71歲張姓老翁6日凌晨獨自外出遊蕩卻迷途了5公里，因體力不支癱坐在路旁，巡邏員警發現老翁有失智及重聽，勉強利用同音名字過濾百筆資料，終於查到住處並將他護送返家，從睡夢中驚醒的家人開門見到老翁也感謝警方的幫忙。

▲巡警發現過濾百筆同音名字，將老翁平安送返家。（圖／大園警分局提供）

▲巡警發現過濾百筆同音名字，將老翁平安送返家。（圖／大園警分局提供）

警方表示，大園警分局新坡派出所所長傅錫華、姜彣勳於6日凌晨1時許，執行巡邏勤務時，行經觀音區忠富路一處水圳旁，發現一名老翁虛弱地坐在路邊，員警見狀上前關心，但因老翁沒有攜帶證件無法查詢身分，且有失智及重聽症狀，導致雙方在溝通上一度雞同鴨講。

最後在員警的耐心詢問下，終於勉強聽出老翁的姓名，但由於老翁無法寫出自己的名字，員警只能用同音字排列組合，逐一過濾近百筆資料，總算查出老翁的住處，並開車護送他回家。

老翁的家人在睡夢中聽到電鈴聲前來開門，看到員警時還嚇了一跳，不清楚發生什麼事，在聽了員警說明後，老翁家人才恍然大悟，表示老翁因膝蓋不好，自己睡在1樓的房間，沒想到他會在半夜跑出門遊蕩，還好有遇到熱心的員警即時提供協助，才沒發生意外，很感謝警方的幫忙。

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