彰化復康巴士擦撞BMW再撞樹　坐輪椅長者車廂內擠成一團1死4傷

記者唐詠絮／彰化報導

溪州鄉名倫護理之家派一輛復康巴士載著4女1男長者要到日照中心上課，沒想到在400公尺就要抵達，卻被1輛自小客車擦撞左前輪再撞上路樹，導致車內的長者坐著輪椅撞得受傷送醫，其中92歲的鄭姓阿嬤因為血壓偏低，意識不清，四肢均骨折，造成骨盆腔骨折出血，傷勢過於嚴重急救無效。

▲溪州復康巴士撞路樹車內5名長者受傷送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲溪州復康巴士被自小客車撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起車禍意外事故發生在溪州鄉綠筍路與新生巷路口，距離護理之家只有短短400公尺，據養護中心黃姓總務主任指出，5名長者分別為70歲的陳男、80歲的莊女、91歲的莊女、及86歲的蘇女與92歲的鄭女，除了受到驚嚇外，也分別受到輕重傷，消防隊緊急送往附近的仁和、員生、員基及員榮等醫院，很遺憾鄭姓阿嬤已經傷重不治往生，感到非常難過。

▲復康巴士內血跡斑斑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基發言人周志中副院長表示，阿嬤鄭老太太（92歲），因車禍送至員基急診，當時血壓偏低，意識不清，四肢均骨折，造成骨盆腔骨折出血，緊急初步處置後轉院至彰基。救護車一路急救，11時12分抵達彰基外傷中心，已經無血壓、心跳。經過數十分鐘的「自動體外心肺復甦機」急救，因傷勢嚴重，急救無效。11時30分家屬簽下放棄急救同意書，醫生宣告阿嬤死亡。

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