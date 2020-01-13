合作共善！臺南市府與慈濟共同推動慈善防災、環保生態

圖、文／慈濟基金會 林佳予

為促進政府與民間一起推動慈善防災、環保生態，臺南市政府與慈濟慈善事業基金會於1月12日在臺南靜思堂簽訂合作共善備忘錄儀式，共同促進環保生態推廣教育，建立慈善關懷及防災合作機制之目標，努力積極推動跨界合作，並打造幸福、健康、永續、充滿愛心的宜居城市，由臺南市政府黃偉哲市長、慈濟基金會顏博文執行長共同簽訂，黃偉哲市長也出席慈濟冬令發放圍爐致詞祝福，盼一起為更美好的社會一起努力。

臺南市府致力於關懷獨老、幼童、弱勢等社會福利，打造幸福、健康、永續、充滿愛心的願景，1月12日黃偉哲市長率領市府團隊與慈濟基金會簽訂合作共善備忘錄，內容包含政府推動之慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文等政策計畫。

在慈善關懷面，慈濟2020年推動「安穩家園、美善社區」計畫，未來將與市府一起為獨居長者及弱勢家庭進行居家安全改善、長者照顧、愛心共餐、貧童助學以及其他社會慈善需求等協助；在防災教育，為各級單位人員及社會大眾、機關團體學校等，提供防救災教育訓練、建立慈善救災合作機制等。

在生態環保，除持續落實資源回收與分類、垃圾減量、防疫宣導、蔬食無痕、環保無塑等工作，針對近年氣候變遷、全球災難，進行生態永續、環境保護等科普知識教育之推廣。慈濟推動環保30年，今年也是世界地球日50周年，慈濟也將與臺南市府合作舉辦相關活動。

另外，針對臺南公益發展、人文特色等，以「創意、創新、創生」策略規劃，慈濟也將共同培育優質青年與人才等。

黃偉哲市長致詞提及：照顧百姓、幫助弱勢是政府責無旁貸的責任，但社福制度的標準無法符合每個人的需求，需要與民間一起合作。黃偉哲市長表示，慈濟是台灣深植人心的一股力量，讓民眾心裡有依靠，慈善擴及全世界，只要有需要的地方就有慈濟人的腳步，希望借助慈濟經驗協助市政府，發揮一加一大於二的力量，共同把相關工作推行得更徹底，讓民眾可以感受到社會的溫暖，使關懷更到位。

長年深耕慈善的慈濟慈善基金會，由顏博文執行長感恩市政府支持慈濟推動「安穩家園、美善社區」計畫。顏博文指出，其實這些工作慈濟一直都在做，2020年希望擴大、做得更完整。針對長者的關懷、居家安全，慈濟結合公部門讓長者活得健康、有尊嚴；針對清寒學子的助學也將擴大到慈濟照顧戶之外的學子。除了原住民，慈濟也持續關懷新住民。盼透過與政府合作，能整合社福資源，結合與建築民眾的防災教育概念。

簽署儀式後，市府團隊也參加慈濟冬令發放圍爐，席開83桌，與237戶慈濟照顧戶一起圍爐。