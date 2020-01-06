近6成高齡長者常忘記吃藥　專家祭出照顧三部曲因應

▲根據調查顯示，有7成4長輩對就醫感到困難，包括看回診等待耗時、需依賴他人協助及陪伴、交通不便等因素。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

台灣邁入高齡化社會，越來越多人關注長照議題，中信金旗下台灣人壽今（6）日表示，年輕人外出打拼，獨留家鄉的高齡父母，而高齡者就醫之路困難重重，成為社會一大隱憂，因此攜手弘道老人福利基金會，提出「長輩就醫返家後照顧三部曲」，喚起民眾正視長輩就醫及返家後陪伴問題。

台灣人壽從2017年起攜手弘道，關注獨居長輩就醫問題並支持就醫陪伴服務，像是2018年拍攝紀錄短片「獨老就醫路迢迢」，呈現獨居長輩就醫的困境，同時進行「社區長者就醫過程需求調查」。

台灣人壽與弘道今天舉辦獨老就醫後返家生活照顧記者會，共同發布「社區長者就醫過程需求調查」，針對全台440位平均年齡80歲的長輩進行就醫需求調查，結果發現，有7成4長輩對就醫感到困難，包括看回診等待耗時、需依賴他人協助及陪伴、交通不便等因素；返家後，有近6成長輩常常忘記吃藥，或對多重用藥、藥物與飲食間的交互作用等問題感到困擾。

根據台灣醫療改革基金會統計，長輩吃錯藥機率比一般人高7倍。台灣人壽建議，協助長輩將不同科別藥袋及身體狀況提供醫師參考外，返家後則要協助確認長輩用藥時間及方式，飲食是否需調整等。

其次是觀察長輩飲食、生活或使用新藥後狀況是否有改變，可用藥盒協助分藥，方便確認是否按時服藥等；最後，也是最常被忽略，就是適時為長輩尋求資源並善用如輔具、長照服務、福利補助等，減輕長輩及其家人的負擔。

台灣人壽指出，除了用藥問題外，隱性需求也值得關注，如有長輩在訪談時提到期待有人關心或陪伴，尤其是剛就完醫、體力耗損，心裡感到焦慮容易陷入負面情緒時，而調查也發現，有長輩會婉拒社福單位的服務，這舉其實是將照顧壓力轉嫁回家人身上。

因此，當看到長輩有就醫需求時，也需了解其家人是否為主要照顧者，協助他們運用照顧資源，進舒緩壓力。台灣人壽與弘道共同呼籲，應重視長輩就醫返家後生活照顧三部曲，包括確認醫囑、病況追蹤及資源連結。