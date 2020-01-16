顛覆雞排祭品文　陳亭妃感恩音樂會發2千福袋慶祝小英當選

▲得票率全國第1的陳亭妃，宣布將於本週六感恩音樂會發送2千喜氣福袋來慶祝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

相較於選後一片兌現「雞排祭品文」風潮，許多網友甚至搞笑貼出「雞是無辜的」、「雞排概念股要起飛了」、「全台灣的雞剉咧等」等發文，得票率全國第1的陳亭妃選擇不跟風，宣布將於本週六感恩音樂會發送2千喜氣福袋來慶祝。

除了慶賀蔡英文、陳亭妃順利連任，並以感謝及溫馨的心情，謝謝支持者一路以來的陪伴與相挺，大紅色的福袋裡有妃妃魔法盒、好浴皂、鼠年來寶春聯，還有代表包中的吉利肉包，讓前來參加的民眾都能提前沾沾喜氣、過好年。

立委陳亭妃表示，這次成功連任立委4連霸，不只是台南第1高票，還勇奪全國得票率第1名。為感謝大家熱烈支持，在1月18日本週六舉辦「陳亭妃感恩音樂會」，邀請民眾踴躍參加來聽歌，黃妃、向蕙玲、許富凱、朱海君等大咖歌星將登台演唱，陳亭妃本人也將帶來從未發表過的神秘表演。並感謝鄉親一路不離不棄，始終堅定支持陳亭妃，現場將發送福袋以表達感恩的心情。

陳亭妃強調，行政院副院長陳其邁、桃園市鄭文燦市長也將蒞臨音樂會，除了站台助講以外，更將帶來符合音樂會情境的演出。最後更會上演「雙妃合體」，演藝圈的黃「妃」和政壇的陳亭「妃」會擦出什麼火花？賣個關子，邀請鄉親好朋友當天一定要來現場一探究竟。