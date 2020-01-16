兌現萬份雞排！館長找港湖女神等3立委合作　分三都發放：時間近期公布

▲館長承諾，蔡英文連任成功就請萬份雞排。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020總統大選日前順利結束，選前有不少名人都跳出來發「祭品文」，健身房老闆兼網紅「館長」陳之漢也曾下豪語，說只要蔡英文連任成功，就要請萬份雞排。11日當天晚上7點，他就在臉書貼文「雞排要準備了……」，16日凌晨更宣布，他找來3位立委幫忙在3處發雞排，近期兌現祭品承諾，讓網友都相當期待。

館長曾在選前表示，只要小英勝選就請6千份雞排，後來更加碼到1萬2千份。11日他不僅一早就去投票，開票時也緊盯選情，晚間7點還在臉書「飆捍」發文「雞排要準備了……」12日則貼文開玩笑「給我幾天時間，我找三公分的雞排。」16日凌晨2點，也就是今天，他再度發出公告，「感謝！高嘉瑜、王定宇、林淑芬，三位立委幫忙發雞排。」

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▲館長合作港湖女神高嘉瑜。（圖／記者張一中攝）

館長文中透露，發放區域分別是台北、台南、新北，發放時間近期會公布，其他地區之後確定再感謝，並在留言處直呼「另外三區還在找場地跟幫忙的人，發放時間另外公告，我發現要發這麼多，還分六都，真他X大工程X！」

儘管是個大工程，但館長承諾說到做到，讓網友忍不住留言大讚，「至少館長兌現諾言了，真男人」、「館長都比那位何先生好多了，館長說到做到」、「感謝館長說到做到」、「果然說話算話，讚」、「坐等桃園，我要去排隊領雞排啊」、「說到做到真男人」、「鎖定港湖女神發雞排XD」、「言出必行是好漢。」

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