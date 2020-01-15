影／「韓國瑜布偶」當板擦！教師已道歉...雄中澄清：下課時間無關教學

記者邱茀濱／綜合報導

高雄中學一名公民教師日前以市長韓國瑜的布偶當板擦，一旁的學生見狀也嘻嘻哈哈，影片被錄下並po上網路後隨即引發熱議。校方15日證實此事，同時發聲明指出，教師於下課時間的行為，無關教學，事後教師也認為不妥，已向長官及學校表達深摯道歉。

臉書粉專「我這個人很簡單」稍早po出的35秒的影片，只見一名教師站在台上擦黑板，但仔細一看，他手裡拿的是韓國瑜的Q版布偶，期間還以布偶的各部位慢慢擦掉黑板上的字體，錄下影片的同學們則在一旁嘻笑。

請繼續往下閱讀...

▲雄中教師拿韓國瑜布偶當板擦。（圖／翻攝臉書專頁我這個人很簡單）



此外，還有網友在PTT八卦板以「高雄某中學的板擦很特別」為題po文指出，高雄某中學裡面有一個板擦好特別喔，感覺擦得特別乾淨呢！「有沒有高雄某中學板擦很特別的八卦？」貼文一出，網友瞬間灌爆討論串，留言指出「廢物利用給推」、「學生有前途，腦子很清楚」。

針對網路流傳的影片，高雄中學15日證實此事，並指出教師於下課時間的行為無關教學，但可能忽略娃娃象徵的意義以及背後蘊含的支持者情感，使得觀者覺得不受尊重及被冒犯，事後老師也深覺不妥，已特別向長官及學校表達深摯的道歉，日後定當更小心謹慎，學校日後將持續積極要求所屬同仁，務必更加謹慎小心嚴守教育中立的原則。

雄中還說，教育中立原則向來是學校努力的目標，本校於選舉期間特別針對學校同仁進行宣導嚴守行政及教學中立原則，在各科教學研究會、導師會議及校務會議，校長都一再親自向同仁宣導，老師們都知悉。

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！