李佳芬怒嗆「吳子嘉們」…本尊怒告「找不到地址」擬撤訴　笑稱「算了吧」

▲吳子嘉2020大選前，因評論、爆料遭韓國瑜等多人提告，如今想告李佳芬，卻疑因「找不到地址」似乎打算撤告。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

2020大選前，國民黨總統候選人韓國瑜爭議不斷，他的妻子李佳芬於2019年8月16日，在台北被問到韓國瑜的「麻將風波」時，怒噴「黑韓無上限、道德無下限」，指批評者沒證據卻不斷放話，跟吳子嘉有甚麼兩樣，這些人都該改名換姓，以後就叫「吳子嘉們」；吳子嘉不滿提告，法院本定1月16日開庭卻取消，吳子嘉受訪表示「算了吧」，似乎打算撤告。

韓國瑜於2020大選中，除了討論度最高的「王小姐」外，也曾被抓到當選高雄市長後打麻將，他的夫人李佳芬也因此總被追問；而李佳芬於2019年8月16日參加蔡琴演唱會時，被問到「麻將風波」顯得相當不悅，「那些不斷放話的人，手上都沒有證據，這樣的行為跟吳子嘉有甚麼兩樣，就像吳子嘉之前講私生女的事情，但他手上都沒有證據」、「這些人全都該改名換姓，以後就叫『吳子嘉們』」。

這番話引起吳子嘉不滿，認為李佳芬稱「吳子嘉們」是對他污名化，並向台北法院提起民事賠償，原定1月16日開庭，卻不知何故取消；吳子嘉接受電訪表示，律師問他「不知道李佳芬住址在哪，怎麼辦？」，他索性回答「算了吧」，似乎打算撤告。

修圖修到厭世！這款CP值很可以