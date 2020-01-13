「親民黨被湮滅掉了」！郭台銘惋惜自己太晚出來：他已經盡力幫忙了

▲郭台銘指出，這次親民黨被湮滅掉了，很可惜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘13日下午桃園慈湖陵寢時，指出他非常喜歡民眾黨準不分區立委蔡壁如，同時大讚對方是個理性工作者，「不居功、不拿翹、不諉過，也不會在眾人面前顯示她的重要性」，並認為蔡壁如未來是民眾黨的核心人物。此外，對於選舉結果，郭直言親民黨這次被邊緣化、被湮滅掉了，實在很可惜，「我們宣布的時間太晚了」。

郭台銘坦言11日晚間曾致電柯文哲，向對方表示「非常喜歡蔡壁如」，並稱若蔡沒有當選，會請不分區第三的高虹安退出，不料卻被柯文哲拒絕，「不要，放心，會有5席」。

郭台銘提出3點喜歡蔡壁如的原因，第一是蔡非常忠於柯市長；第二是蔡的執行力驚人，是個能夠完整傳達柯市長意旨的人，「能答應就答應，不能答應的就會去請教柯市長」；第三則是蔡是個理性工作者，「不居功、不拿翹、不諉過，也不會在眾人面前顯示她的重要性。」此外，郭台銘還判斷，蔡壁如未來是民眾黨的核心人物，黨最依賴的人就是她了。

至於選舉結果的看法，郭台銘表示這是他最不樂見的，親民黨被邊緣化、被湮滅掉，「很可惜，我們宣布的時間太晚了」，同時也盡力讓民進黨席次不要過半，但立法院剩下的全都是小綠、深綠。唯一慶幸的是，郭很高興民眾黨做到了，成為台灣第三大黨，而時代力量也保有幾席，可惜的只有他已經盡量幫忙親民黨，但還是無法左右結果，「這是宋主席的命運」。

▲郭台銘表示自己已經盡量幫忙親民黨了，但還是無法左右選情。（圖／記者周宸亘攝）



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