政黨票一口氣畫「100票↑」！頭份開票所疑作票　苗栗選委會認了：開票有瑕疵

記者黃孟珍、陳韻如／苗栗報導

2020大選才剛結束，但網路上卻留傳一對疑似作票畫面，透過畫面可以看到，當投票所在開政黨票時，只見計票人員拿著筆一口氣畫了多個正字記號，甚至一次就記了100多票，而這也全被民進黨縣議員陳光軒的助理周訓宇直擊，並立刻拍下畫面PO上臉書。對於選務人員這樣的舉動，苗栗縣選舉委員會副總幹事認了開票作業有瑕疵，並表示會再加強教育。

▲苗栗頭份開票所疑作票，一口氣計了100多票。（圖／記者黃孟珍翻攝）

周訓宇在臉書貼出影片寫道，「我反對頭份248、249票所的開票方式！先把政黨票分類完再一口氣填表，我開錄影後主任才急忙要求唱票，然後親民黨劃的比唱的多？」

透過畫面可以看到，計票人員當時拿著筆，並且在一張100票的計票單上一口氣畫滿了正字記號，還一連畫了快2張，模樣相當離譜。

這段畫面曝光後，苗栗縣選舉委員會副總幹事曾雪花出面坦承，開票作業程序上確實有瑕疵，但相信選務人員是絕對公平公正，她也強調，「雖然開票程序有瑕疵，但作票不可能」，因為現場有監察員在監察，而針對此次事件，「我們未來會加強再教育」。

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