回恆春投票！基隆住家慘變凶宅　割陰分屍魔民宅輕生…屋主無奈：為何要挑這

▲分屍案主嫌民宅燒炭自殺，屋主無奈，「為什麼要選在這」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

45歲男子林國平日前殺害26歲馬來西亞鄧姓女華僑，支解屍體後載到七堵山區棄屍，隨後逃逸無蹤。然而，基隆警方12日接獲民眾報案，稱自家頂樓加蓋鐵皮屋有陌生人燒炭自殺，警方趕赴現場發現死者就是林國平。對於自家遭陌生人闖入燒炭，屋主表示，「很無奈，為什麼不去別的地方？現在真的不知道該怎麼辦」。

據了解，鄧女來台工作打拚，5日未去上班，也聯絡不上人，家屬情急之下只好在7日報警處理。不料，11日警方找到人時，她已成為一具冰冷遺體，且死狀悽慘，四肢皆遭人持利器切除，陰部也被割下，林嫌更將屍塊分裝成2個塑膠袋、2個紙箱裝，棄置於基隆山區產業道路。

▲割陰分屍案，警13日上午重返棄屍現場擴大搜索。（圖／記者郭世賢翻攝）

林嫌下手後逃逸無蹤，直到12日晚間，警方接獲報案，稱有陌生人在他的家中燒炭死亡。消防人員趕到現場後，發現死者陳屍在公寓4樓加蓋的屋子內，臉部已經被燻黑、較難辨識，後續經由鑑識人員比對指紋，證實死者確實是殺人林嫌本人。

由於林嫌被發現時，臉部被燻黑，警方進一步調查才發現，林嫌是燃燒舊衣物及現場隨手可得雜物，才導致窒息死亡，但全案仍有諸多疑點，尚待檢警釐清。

▲屋主回到家驚見林嫌陳屍屋內，無奈表示，「為何要挑這」。畫面經面色處理。（圖／記者郭世賢翻攝）

民宅屋主向警方表示，因為適逢投票日，自己返回恆春老家投票，才離家兩天，沒想到回到家就發現門被人上鎖，開門後又驚見門窗被封死，且居然還有陌生人陳屍屋內，嚇得趕緊報警。屋主事後也無奈的說，「為什麼不去別的地方要選在我家？真的不知道怎麼辦才好」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

割陰分屍魔燒炭亡！案留疑點...警重返棄屍地搜索：盼被害者能盡早伸冤

前1天開門撞見殺人犯！分屍案主嫌燒炭亡 目擊者冷汗：原本要在我家…

割陰分屍魔「提屍體袋」從5樓逃逸！殺蟲劑味瀰漫屋內 警5天前曾遇過兇嫌