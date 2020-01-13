求蔡英文別浪費未來4年！環團：新任期要設定嚴格減碳目標

▲綠色和平盼連任成功的蔡英文針對再生能源等發展目標別再浪費4年了。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

2020總統大選落幕，綠色和平今（13日）針對總統蔡英文連任成功表示，選舉期間進行「2020氣候領袖政見評比」，蔡英文僅獲不及格「C」分數，主要缺乏更積極的減碳目標及更長遠的能源轉型規劃，若未來僅延續過去4年令人失望的減碳步伐，難以減緩不斷加劇的氣候危機。

綠色和平特聘能源專案主任蔡篤慰指出，台灣要成為全世界在對抗氣候變遷的夥伴，就需要訂定更嚴格的減碳目標，否則只會是拖慢減碳進度的「豬隊友」。分析蔡英文的氣候政策，僅有離岸風電有較長遠的規劃，整體綠能發展的前瞻性仍不足，要求蔡英文別浪費未來4年時間，須盡快為其他再生能源設定2025年之後的發展目標。

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綠色和平提到，由於蔡英文在選舉期間並未提出更積極的減碳目標和具體淘汰燃煤發電時程，呼籲蔡英文應依循聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）建議竭盡所能減碳，讓本世紀末升溫控制在1.5℃內，以避免大規模的氣候災難。

▲綠色和平要求蔡英文設立淘汰燃煤發電的時程。（圖／綠色和平提供）



最後氣候議題領域，綠色和平建議蔡英文未來4年的優先工作如下：

1、設定積極減碳目標：台灣目前規範減碳目標的「國家自訂貢獻」、《溫室氣體減量及管理法》仍與IPCC目標相距甚遠，無法有效減緩升溫，也不符合國際預期，應設定更積極可行的減碳目標。

2、提出再生能源的長期規劃：除了既有2025年能源轉型的方向外，蔡英文須有更長遠、至少到2050年的再生能源規劃，確保臺灣使用安全、永續的電力。

3、增加用電大戶綠能義務：自《再生能源發展條例》修訂以來，用電大戶條款不僅延宕9個月遲未上路，並屢屢放寬門檻，讓使用台灣55%電力的大戶僅負擔1%的再生能源義務，並不符合比例原則。此外，預期未來3年將有更多產業回流台灣，政府更應要求企業負擔發展再生能源責任，否則用電量上升之際，恐將依靠傳統火力發電供應。

4、設立淘汰燃煤發電的時程：台灣使用大量燃煤發電的現狀，難以減少碳排放及治理空汙。政府應盡快向公眾宣示完全擺脫煤碳的時程表，才能進一步與地方政府協力處理空汙問題，並推動長期的能源轉型工作。