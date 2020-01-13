真‧扶龍王！王世堅曾說蔡英文連任就跳海　網笑「很有經驗」：帶上黃昭順





▲台北市議員王世堅。（圖／記者徐斌慎攝）

記者袁茵／綜合報導

2020總統大選11日落幕，總統蔡英文挑戰連任成功，拿下817萬高票，打敗國民黨推派的高雄市長韓國瑜。選後網友開始翻出「選前祭品文」，其中發現擁有扶龍命格的台北市議員王世堅曾提到，只要總統蔡英文連任2020，他就要跳海，讓不少人笑說，「應該能算是跳海專家了」。

王世堅在2019年2月參加政論節目時，有網友透過直播留言要有「扶龍命格」的王世堅跳海，而他也霸氣回應，「只要蔡英文當選2020總統，就要跳海。」





▲2020總統蔡英文開票之夜，蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

王世堅被網友戲稱有「扶龍命格」，助攻事蹟相當多，他愛拿自己做賭注，不管是跳河、跳海、剃頭都做過，且「逢賭必輸」。還有網友舉出王世堅過去在議會砲轟馬英九、柯文哲、韓國瑜，卻意外帶動他們聲勢上漲，笑問「這個人是不是有『扶龍命格』啊？」甚至調侃「民進黨應該把他關起來，免得又舉出個總統出來！」

對於王世堅再度發揮「扶龍命格」，讓蔡英文成功連任，「宅神」朱學恒在臉書上表示，「堅哥又要大冬天跳海啦！」其他網友也笑說，「麻煩一起帶上昭順姨」、「他跳海很有經驗，應該能算是跳海專家了」、「分明是自己喜歡跳海還要找理由跳海吧恰吉」、「帶著黃阿姨一起去跳嘛」、「完美結合興趣和職涯的範例」、「扶龍王果然不簡單」。

關於網友提及的立委黃昭順，是因為2019年12月韓國瑜回防高雄為黃昭順助選，當時兩人就在蓮池潭邊玩趣味競賽，黃昭順就對韓國瑜說，「輸了要跳蓮池潭」，韓國瑜當下哈哈大笑，但僅表示「你自己要跳喔」。隨著大選結束，網友沒有忘記這段對話，就在開票出爐後，網友湧入黃昭順粉專留言，甚至發起「每天關心黃昭順的跳蓮池潭進度」活動，不過黃昭順粉專似乎已經關版。

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▼韓國瑜為黃昭順站台。（圖／記者洪靖宜攝）