網出征狂罵「害洪慈庸落選的罪人」　在地人曝民眾黨張睿倉超拚事蹟...好心疼！

▲台灣民眾黨張睿倉時常獨自背著一顆氣球、拿著大聲公站街口拉票 。（圖／翻攝自張睿倉臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

2020大選落幕，台中市第3選區立委由國民黨楊瓊瓔當選，以969票險勝無黨籍洪慈庸。對此不少洪慈庸支持者把矛頭指向第3高票的民眾黨張睿倉，指稱他出來選瓜分了洪的票數，不過隨後也掀起PTT、Dcard網友們一陣熱議，心疼為他平反。

有網友在Dcard上以「讓洪慈庸落選的歷史罪人」為題，發文介紹民眾黨張睿倉。他表示，張睿倉因為沒什麼資源、沒有雇助選員，時常只背著一顆印有自己資訊的藍色大氣球徒步拉票宣傳，「在民眾定點倒垃圾時發傳單，能發一張就是一張。」

事實上，張睿倉就曾在臉書上表示，他是一個沒有多少經費掛太多競選看板的年輕人，因此本次選舉，也剛好學習日本「禁止亂掛選舉看板」的模式，用最低的成本打選戰，順便解決市容亂象。

▲▼ 張睿倉時常親自徒步發傳單 。（圖／翻攝自張睿倉臉書）

原PO感動指出，張睿倉是個沒什麼資源、曝光率又不高的候選人，卻努力為了自己的理想堅持，讓地方鄉親認識他，「當你們說洪的選票都是被他分走的同時，卻沒看到他所付出的努力與汗水，他所得到的一萬多張票，不是洪慈庸的，也不是楊瓊瓔的，而是他一步一腳印拼（拚）搏出來的。」

原PO認為，相較於民進黨全力輔選、上過館長直播和博恩夜夜秀的洪慈庸，背後資源和張睿倉有大段差距，卻有人說張出來選只是「扯後腿」，「所謂民主政治，真是如此嗎？」

貼文一出，不少網友們也力挺表示，「他的政見真的非常棒！每項政見都很有建設性，印象最深刻的就是他支持仿效國外購買動物課稅，藉此讓想養小動物的民眾轉而領養流浪貓狗」、「能夠一步一腳印就是帥」、「如果是我，看他這麼努力也會投給他」。

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