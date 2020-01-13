　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

已經沒有派系...　張麗善坦言「無法抵擋大海嘯」：將更深耕努力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔡佩旻／雲林報導

2020大選雲林一片綠，立委選舉中台中顏家、雲林張家被指地方派系挫敗，雲林海線立委當選人蘇治芬謝票時說張家在雲林的派系結構依然存在，不容樂觀；雲林縣長張麗善今受訪表示，沒有所謂派系，只有鄉親是否肯定，「我們沒有辦法抵擋大海嘯，虛心接受這個事實，只能更深耕、更努力。」

▲雲林縣長張麗善受訪表示，沒有所謂派系，只有鄉親是否肯定，「我們沒有辦法抵擋大海嘯，虛心接受這個事實，只能更深耕、更努力」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善受訪表示，沒有所謂派系，只有鄉親是否肯定，「我們沒有辦法抵擋大海嘯，虛心接受這個事實，只能更深耕、更努力」。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，這次選舉忽略候選人個人本身的品質與服務效能，提出的政見被口水淹沒，我想這是一個大海嘯，我們沒有辦法抵擋大海嘯，但是我們虛心接這個事實，我們只有更深耕更努，蘇家班在目前執政大概67年，我們不願意去做批評。

她說，從政到現在非常感謝雲林鄉親肯定與支持，大海嘯過了，大家回歸理性回歸智慧判斷，張家絕對讓鄉親是肯定的，雖然這次沒有辦法順利挑成功，套句韓國瑜說過的話，「寧可乾淨的輸也不要骯髒的贏。」

張麗善表示，這跟地方派系完全無關，現在已經沒有所謂派系，「最重要是鄉親有沒有肯定你，我們都是有志一同，想要為鄉親服務的，這是一個大海嘯全國都一樣，現在的選民應該回歸理性來判斷，現在執政交給民進黨，我們還是要用嚴格的態度來檢驗，我相信拿到執政權以後應該是要好好去思考，要怎麼樣讓台灣真正能夠走出去，不要自我矮化自我設限。」

張麗善強調，一直以來都希望台灣真的能夠在國際有立足的空間，讓所有海內外同胞都真正能夠以中華民國為榮，這個國家給我們很多機會與立足空間，我們不能忘本要感恩圖報，這不只是家訓更是大家共同一致的，為什麼禮義廉恥要重回校園，這就是一個重要的精神與態度。

►「即日起，我退出老化黨。」

【其他新聞】

►雲林西螺夜市外愛車遭砸窗偷竊　車主貼文揪凶...2網友留言：我也被砸！

►「雲林一定要贏」完勝李佳芬「後頭厝」　為綠營守住跨濁水溪以南版圖

►張嘉郡、謝淑亞都落敗！張麗善354字喊話「不信正義喚不回」：給她們更多溫暖

►台中顏家、雲林張家地方派系跌落神壇！濁水溪以南藍軍立委席次慘掛零

ET快訊
蘇貞昌臨時院會將率內閣總辭　蔡英文成功慰留
案情逆轉！桃園男回家拿鑰匙離奇死亡　弟弟涉重嫌
獨／Keanna提告謝和弦、莉婭「侵害配偶權」　求償420萬
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

真‧扶龍王！王世堅曾說蔡英文連任就跳海　網笑「很有經驗」：帶上黃昭順

2020台灣燈會后里主燈上梁　盧秀燕：緊鑼密鼓籌備為國家辦好燈會

捐30萬給公益團體　謝龍介：不會賴帳！坦言「現在誰當黨主席都沒希望」

幫罷韓衝聲勢！　陳柏惟合體尹立：把高雄人當作是塑膠的逆？

網出征狂罵「害洪慈庸落選的罪人」　在地人曝民眾黨張睿倉超拚事蹟...好心疼！

快訊／蘇貞昌臨時院會率內閣總辭　蔡英文成功慰留

已經沒有派系...　張麗善坦言「無法抵擋大海嘯」：將更深耕努力

辣台妹→唐辛子娘！日媒報蔡英文、賴清德　神翻譯「台獨金孫」害網笑噴

韓國瑜敗選狂賺1.6億？ 韓辦駁斥：國民黨領取而非韓本人

綠營宣傳太成功！「回家投票」4字催出817萬票　一張圖看懂蔡英文勝選關鍵

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

真‧扶龍王！王世堅曾說蔡英文連任就跳海　網笑「很有經驗」：帶上黃昭順

2020台灣燈會后里主燈上梁　盧秀燕：緊鑼密鼓籌備為國家辦好燈會

捐30萬給公益團體　謝龍介：不會賴帳！坦言「現在誰當黨主席都沒希望」

幫罷韓衝聲勢！　陳柏惟合體尹立：把高雄人當作是塑膠的逆？

網出征狂罵「害洪慈庸落選的罪人」　在地人曝民眾黨張睿倉超拚事蹟...好心疼！

快訊／蘇貞昌臨時院會率內閣總辭　蔡英文成功慰留

已經沒有派系...　張麗善坦言「無法抵擋大海嘯」：將更深耕努力

辣台妹→唐辛子娘！日媒報蔡英文、賴清德　神翻譯「台獨金孫」害網笑噴

韓國瑜敗選狂賺1.6億？ 韓辦駁斥：國民黨領取而非韓本人

綠營宣傳太成功！「回家投票」4字催出817萬票　一張圖看懂蔡英文勝選關鍵

LINE MOBILE限時三天紅包加碼　最高12%回饋再送88紅包

龍千玉胖5公斤照樣逆齡...「上圍激增」添金內衣迎新春！

真‧扶龍王！王世堅曾說蔡英文連任就跳海　網笑「很有經驗」：帶上黃昭順

中職／江奕昌家庭因素離隊　高政華接手體能訓練

Keanna告謝和弦、莉婭！曝100%真實自己「用智慧反擊不義之人」

【選後分析】蕭徐行／反中意識新高　中台關係新定位

LAURA MERCIER年度熱賣Top 5！其中2款連韓劇女神鄭有美都愛用

2020台灣燈會后里主燈上梁　盧秀燕：緊鑼密鼓籌備為國家辦好燈會

脫離鬼城封號！新北人口最多5大里　前4名都在林三淡

拍到一半大崩潰「柯佳嬿救了他」　謝博安吐心聲：沉寂很久的翻身機會

政治熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

洪慈庸落選　《博恩夜夜秀》早有跡象

陳柏惟當選立委　網「3點分析」出爐

「一柱擎天姊」怒嗆：我宋慧喬沒在怕你們

吳斯懷拒辭不分區　羅智強怒批：國民黨被你綁架！

快訊／韓辦：1.6億選舉補助款「黨中央」領取

「2020是虛擬主權之戰」　趙少康：韓國瑜本來就會輸

韓國瑜今上班拚「有感施政」選黨主席？王淺秋回應了

更多熱門

相關新聞

快訊／行政院5時開臨時院會　蘇貞昌率內閣總辭

快訊／行政院5時開臨時院會　蘇貞昌率內閣總辭

2020總統立委大選11日舉行投開票，總統蔡英文以創新高的817萬票順利連任。關於外界關注的內閣是否改組等議題，行政院指出，依照憲政慣例，在新國會產生後，內閣將循例擇日總辭。據了解，蔡英文成功慰留蘇貞昌。

唐辛子娘！日媒「神翻譯」蔡賴配

唐辛子娘！日媒「神翻譯」蔡賴配

韓國瑜敗選狂賺1.6億？ 韓辦駁斥：不是韓國瑜本人

韓國瑜敗選狂賺1.6億？ 韓辦駁斥：不是韓國瑜本人

影／粉絲失望落淚　吳怡農跳車安慰

影／粉絲失望落淚　吳怡農跳車安慰

快訊／韓辦：1.6億選舉補助款「黨中央」領取

快訊／韓辦：1.6億選舉補助款「黨中央」領取

關鍵字：

2020大選2020雲林縣立委張麗善地方派系

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

不忍了！扣嫂提告謝和弦莉婭　求償420萬

飲料店後面滿慢的！老闆娘女兒被跟　師父：她身上太多

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

環時總編談武統台灣：必須面對現實

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

快訊／EXO Chen親筆信認愛

《想見你》柯佳嬿引出「兇殺謎點」…聽完全身起毛

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面