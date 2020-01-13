已經沒有派系...　張麗善坦言「無法抵擋大海嘯」：將更深耕努力

記者蔡佩旻／雲林報導

2020大選雲林一片綠，立委選舉中台中顏家、雲林張家被指地方派系挫敗，雲林海線立委當選人蘇治芬謝票時說張家在雲林的派系結構依然存在，不容樂觀；雲林縣長張麗善今受訪表示，沒有所謂派系，只有鄉親是否肯定，「我們沒有辦法抵擋大海嘯，虛心接受這個事實，只能更深耕、更努力。」

▲雲林縣長張麗善受訪表示，沒有所謂派系，只有鄉親是否肯定，「我們沒有辦法抵擋大海嘯，虛心接受這個事實，只能更深耕、更努力」。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，這次選舉忽略候選人個人本身的品質與服務效能，提出的政見被口水淹沒，我想這是一個大海嘯，我們沒有辦法抵擋大海嘯，但是我們虛心接這個事實，我們只有更深耕更努，蘇家班在目前執政大概67年，我們不願意去做批評。

她說，從政到現在非常感謝雲林鄉親肯定與支持，大海嘯過了，大家回歸理性回歸智慧判斷，張家絕對讓鄉親是肯定的，雖然這次沒有辦法順利挑成功，套句韓國瑜說過的話，「寧可乾淨的輸也不要骯髒的贏。」

張麗善表示，這跟地方派系完全無關，現在已經沒有所謂派系，「最重要是鄉親有沒有肯定你，我們都是有志一同，想要為鄉親服務的，這是一個大海嘯全國都一樣，現在的選民應該回歸理性來判斷，現在執政交給民進黨，我們還是要用嚴格的態度來檢驗，我相信拿到執政權以後應該是要好好去思考，要怎麼樣讓台灣真正能夠走出去，不要自我矮化自我設限。」

張麗善強調，一直以來都希望台灣真的能夠在國際有立足的空間，讓所有海內外同胞都真正能夠以中華民國為榮，這個國家給我們很多機會與立足空間，我們不能忘本要感恩圖報，這不只是家訓更是大家共同一致的，為什麼禮義廉恥要重回校園，這就是一個重要的精神與態度。

►「即日起，我退出老化黨。」

【其他新聞】

►雲林西螺夜市外愛車遭砸窗偷竊 車主貼文揪凶...2網友留言：我也被砸！

►「雲林一定要贏」完勝李佳芬「後頭厝」 為綠營守住跨濁水溪以南版圖

►張嘉郡、謝淑亞都落敗！張麗善354字喊話「不信正義喚不回」：給她們更多溫暖

►台中顏家、雲林張家地方派系跌落神壇！濁水溪以南藍軍立委席次慘掛零