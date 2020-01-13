辣台妹→唐辛子娘！日媒報蔡英文、賴清德　神翻譯「台獨金孫」害網笑噴





▲日媒將蔡英文「辣台妹」日譯成「唐辛子娘」，賴清德「台獨金孫」變「台獨派王子」。（圖／翻攝自產經新聞網頁）

記者袁茵／綜合報導

2020總統大選在11日落幕，總統蔡英文挑戰連任成功，拿下817萬高票，成為歷任中華民國民選總統中，得票數最高的總統。日本媒體《產經新聞》將蔡英文的「辣台妹」日譯為「唐辛子娘」（辣椒女子），還把被網友戲稱「台獨金孫」的副總統當選人賴清德日譯成「王子」，引起網友哈哈大笑。

根據《產經新聞》報導，「台灣命運由台灣人自己決定，一國兩制不是台灣的選擇。」去年一月，綽號「辣台妹」的蔡英文拒絕了一國兩制，一國兩制是中國國家主席習近平為解決台灣問題而提出的提案。蔡英文的「辣台妹」意思是「如同辣椒般好勝的女性」，強調對中國大陸的辛辣態度。





▲2020總統蔡英文開票之夜，賴清德與蔡英文。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

報導指出，賴清德從醫生轉戰政壇已過24年，是台灣獨立派的「王子」，除了是台獨派之外，同時也是親日派。

《產經新聞》將「辣台妹」日譯成「唐辛子（辣椒）娘」、「台獨金孫」日譯成「台獨王子」，引起許多台灣網友討論。臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」轉貼該則新聞表示，「『唐辛子娘』感覺是什麼少女團體，首波主打《spice your world》。」

網友則說，「交通部應該推出唐辛子娘推廣台灣觀光」、「應該是指很辣，不可小看的意思」、「所以日本朋友是覺得這場算『唐辛子娘』大戰『遲刻魔』嗎？」、「那個王子我看了有點想笑」、「獨立派prince」、「唐辛子娘跟獨派小王子」、「B面曲：王子solo 《Golden Prince》」、「賴清德的稱號是獨派王子更令人在意吧」。

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