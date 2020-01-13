快訊／蘇貞昌臨時院會率內閣總辭　蔡英文成功慰留





▲蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選11日舉行投開票，總統蔡英文以創新高的817萬票順利連任。關於外界關注的內閣是否改組等議題，行政院指出，依照憲政慣例，在新國會產生後，內閣將循例擇日總辭。不過，蔡英文已成功慰留蘇貞昌。

針對蘇貞昌是否選後會繼續留任，蔡英文在勝選夜國際記者會時沒有正面回應，但她特別致謝蘇揆，「特別感謝蘇院長一年多來的努力，讓大家對政府有感、讓人民感動，內閣提出總辭是憲法規定，未來面對各種挑戰，包含美中貿易戰及國內外情勢的變化，都在快速變動當中，還有很多工作要進行，希望行政團隊保持穩定，發揮效應。」

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統今天（13日）中午約見行政院蘇貞昌院長。總統相當感謝蘇院長及行政團隊這一年多來的努力，也因為蘇院長的領導，讓人民對政府的施政成果有感，更贏得人民感動。

張惇涵說，雖然依照憲政慣例，內閣必須提出總辭，但總統已正式向蘇院長表達，希望蘇院長能繼續領導行政團隊，讓政府能在國家當前正面對各項內外挑戰下，穩健而有效能的推動各項施政。

據了解，蘇貞昌跟蔡英文表達總辭意願，不過，蔡英文認為，蘇內閣成績讓人民有感，所以希望蘇貞昌繼續為國家服務，蘇貞昌經多方考慮之後接受留任。

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