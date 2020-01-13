毛小孩入厝趴　竹市動物保護教育園區18日啟用

▲新竹市動物保護教育園區將於18日(星期六)上午1啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市動物保護教育園區將於今(109)年1月18日(星期六)上午10點舉行啟用典禮，市府表示當天將舉辦浪浪回娘家走秀、毛小孩路跑大作戰等精彩活動，邀請市民朋友帶寵物一起來參加趣味競賽，只要參賽並於當日掃描寵物晶片檢錄完成，就可獲得「愛的小屋」紀念品，歡迎大家廣邀親朋好友一起來走走與陪伴動物。

新竹市長林智堅表示，志工付出愛與陪伴，為動物洗澡、剃毛、牽去海天一線散步，帶給毛小孩溫暖、也讓許多沒有安全感的浪浪，重新建立對人的信任，動保園區也表示，如園區狗狗「棕棕」從被捕捉進園區，在志工細心陪伴下，性格更加穩定、親人，期望能夠改變民眾對流浪狗的刻版印象，在志工與園區照顧下，流浪動物也可以融入家庭，成為家中一員陪伴人們成長。

新竹市政府產業發展處長張力可表示，動保園區的成立是為了幫流浪動物找一個幸福溫暖的家，希望透過在園區中途過程提供動物完善照顧，並培訓熱愛動物志工群帶給動物滿滿的愛，提高動物的社會化，此次啟用典禮紀念品從給動物愛的家庭出發設計並兼具環保考量，期望將愛護動物之心傳達給民眾，用紙為材料設計動物的家給小貓小狗住，還有貓星人最愛的貓抓板，民眾只要為家中寵物報名參加趣味競賽並於當日掃描寵物晶片檢錄完成，即可將「愛的小屋」紀念品帶回家，報名網址為http://puppyhccg.tw/，

另外活動當日上午11點亦有開放現場報名。

動保所表示，園區啟用典禮活動溫馨與精采，如播放以家為主軸的園區宣傳影片，感恩志工多年來為動物無私的愛與付出，還有MU-LA工作室帶來的精彩「愛麗絲夢遊仙境」劇場，特技空間帶來的「動物狂歡特技秀」，動物行為訓練師講解寵物行為訓練技巧與方法，現場寵物鮮食烹煮經驗分享，並有動保園區志工帶領園區公關犬與民眾互動，當然還有三項趣味競賽第一項為「誰是小吃貨」，規則為5隻毛孩一同就定位，可以在時限內忍住不吃食物的組別即獲勝；第二項為浪浪回娘家走秀，由主人帶領毛孩走舞台紅毯，由評審從寵物台風、體態、精神等方向評分；第三項為毛孩路跑大作戰，由主人繫繩與毛孩共同從教育園區出發點慢跑至海濱路與天府路交叉口折返點後蓋上折返印章後返回。

動保所表示，為落實動物保護法及容易協尋走失寵物，所有參賽寵物皆需植入晶片完成寵物登記才可進行比賽；園區落成啟用後，從109年2月起會開放周六，讓民眾可以來認養及陪伴動物，也歡迎團體參觀園區並會安排專業志工解說，還會規畫假日親子一日志工體驗活動，同時誠摯邀請民眾參與每年的園區動物保護志工培訓課程，學習動物相關專業知識並成為園區志工與動物大使，一起為毛孩營造新竹市成為友善動物城市。