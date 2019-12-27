新竹市立動物園Reborn 相揪來去新竹公園開趴

▲「2019新竹公園OPEN趴踢」將於新竹公園內熱鬧舉辦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為慶祝動物園「Reborn」正式開幕，新竹市政府將於12月28、29日在新竹公園內熱鬧舉辦「2019新竹公園OPEN趴踢」，規劃結合市集、街頭藝人、舞台互動遊戲、音樂演出等活動，期望全國民眾一起迎接全台最老動物園的復興運動，要讓大朋友、小朋友來到新竹公園與新竹動物園「處處充滿驚喜」！提供入園民眾最窩心的遊園體驗。

新竹市政府表示，創立於1936年的新竹市立動物園，是全台原址現存最久的動物園，今年已經84歲了，陪伴三、四代人成長，Reborn後的動物園以「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」為出發，不同於傳統「動物在籠內被看」的模式，伊蘭羚羊與歐洲小鹿共生於開闊草原，還有河馬、紅毛猩猩、孟加拉虎、馬來熊、猴島及可愛動物等區域，讓動物們能在此開心生活，也提供動物隱密的躲藏空間，讓遊客進來探險、尋找動物，擁有最特別的動物園學習體驗。

新竹市產業發展處長張力可表示，少有動物園位在一座城市的核心，還擁有百年公園共存於此。除了新竹市立動物園，新竹公園內還有許多歷史悠久的建築也展現了重生的生命力。日治時期興建的「氣象站」，打造成獨特的親子生活書店；荒廢數十年的中廣播音站經修復改建，變身「昆蟲館」。而鄰近的大沙坑是小朋友最愛，坑全長近100公尺，並擁有3種不同類型的沙池，堪稱北台灣最長的特色沙坑遊憩設施，讓孩子發揮創意玩沙，是許多父母口中「孩子進去後就捨不得回家」的遊樂區。



產業發展處表示，活動期間來新竹千萬不要急著進動物園，新竹公園的圓形廣場邀請有小朋友最喜歡的魔術、泡泡、氣球、小丑、YoYo及MoMo台哥哥姐姐等表演節目外，還有4場親子手作課，邀您快來絹印可愛的鼠來寶紅包、彩繪動物面具、昆蟲漂流木DIY、森林塗鴉課等；而大階梯上的樹林間，規劃了超過60個在地品牌名店打造的「動物森林百貨市集」，市集職人將以創意造型化身成森林裡的各種動物和民眾互動，各類手作工藝、創意美食、DIY體驗區，如動物造型植物刷染、羊毛氈、造型氣球，職人攤位錯落於樹林間，有如一座森林百貨公司，適合親子共遊。如果當天排隊進不了動物園，相信新竹公園的Open Party也能讓您闔家大小共享歡樂的親子時光。

此外，活動期間也推出「樂樂號雙層巴士」，限定28、29兩日從新竹市動物園出發，停靠北大公園站後開回動物園，首班車上午10點從動物園發車、末班車為下午5點從動物園出發且全程免費，歡迎全國朋友來搭乘，不僅舊城區往返動物園更方便，也可體驗雙層巴士，一覽城市魅力。