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竹市動物保護教育園區1/18啟用　毛寶貝空間變5倍

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▲園區空間環境為舊園區五倍大、可收容超過400隻犬貓。（圖／新竹市政府提供）

▲園區空間環境為舊園區五倍大、可收容超過400隻犬貓。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市動物保護教育園區新建工程歷時2年半，於2019年底正式完工，園區空間環境為舊園區五倍大、可收容超過400隻犬貓，新增五大友善動物亮點設施，提供優質收容飼育空間、採購數位X光機、彩色超音波掃描機等專業醫療照護設備、專屬動物音樂播放系統、獨立動物行為訓練教室及疫病隔離檢疫空間；園區將於18日(六)舉辦啟用典禮，市府表示，新園區會以犬貓的醫療照護、生活環境及生命福祉為最重要的目標，啟用開放後將成為新竹市重要的生命教育示範園區，提供市民與孩子正確的動保教育觀念。

新竹市長林智堅分享，原本的動保園區啟用超過20年，環境空間狹小老舊，為提供收容動物更友善的中途照顧及軟硬體設備，他積極啟動重新規劃計畫，從犬貓的視角出發，投入1.55億進行規劃設計，打造一座嶄新、寬闊、硬體設備齊全的動保園區，新園區空間大五倍達4400平方公尺，特別的是建蔽率僅三成左右，將七成的空間規劃成戶外活動空間，讓收容的犬隻可以盡情在戶外運動，以提供牠們最優質的收容環境。

新竹市政府產業發展處長張力可介紹，園區友善亮點分別為，提供良好生活空間，每間房間皆有內外舍，犬隻可自由進出，規劃戶外中庭及大斜坡草地，讓狗狗可盡情運動，此外，專業為貓咪量身打造的收容空間，提供牠們最好的家；投入900萬採購完善醫療及照顧設備，如數位X光機、彩色超音波掃描機、超音波洗牙機、血液檢查相關機器、手術用氣體麻醉機等全方位安全醫療設備，為收容犬貓的健康做最齊全的保障。

動保所指出，特別規劃專屬動物音樂播放系統，根據國外研究，播放古典樂有助於幫助生性較緊張害怕的犬隻放鬆情緒，幫助吠叫的次數減少，藉由園區全區設置音樂播放系統，可定時及隨時播放動物喜愛的音樂，使動物情緒穩定與放鬆；設置動物行為訓練教室，為提高動物社會化，園區特別規劃專屬訓練空間，聘請專業動物行為訓練師，以提高犬貓認養率。

此外，重新打造疫病隔離檢疫空間，為避免園區犬貓疫病傳播，園區規劃獨立的動物隔離檢疫動線與空間，新收容的犬貓都會藉由獨立的檢疫動線進出，再由獸醫師進行身體檢查、疫苗注射、隔離觀察等步驟，以保障園區內收容犬貓的身體健康，將相互疾病傳染的風險降到最低。

動保所表示，新園區落成啟用後，會提供民眾及學童參觀導覽服務，還會辦理假日一日志工體驗活動，帶狗狗至海天一線散步與陪伴，園區還有志工固定來陪伴與進行貓咪檢敏感訓練提高認養率，歡迎更多愛護動物志工投入，共同為毛孩營造新竹市成為友善動物城市。

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