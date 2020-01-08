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全國首推　竹市補助老農農健保自付額

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▲這項福利政策為全國首創也是全國唯一。（圖／新竹市政府提供）

▲這項福利政策為全國首創也是全國唯一。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極推廣農業及照顧農民不餘遺力，其中新竹市是針對65歲以上且領有老農津貼之老農農保及健保自付額全數有補助的城市，新竹市政府產發處表示，這項福利政策為全國首創也是全國唯一，自推行以來，受惠人次已超過2萬5,000人，老農們對於市府照顧弱勢農民，減輕農民負擔的政策，給予高度肯定。

產發處長張力可表示，新竹市農民保險投保人數約為3,100人，其中65歲以上老農約佔3分之2以上，相較其他職業領域而言偏向於高齡化特別顯著，因此市府推出全方位農業政策，包括農產業輔導及行銷、農產業保險、農業資材補助、農產品安全、老農照護及農會輔導等。

市府表示，市長上任後積極推廣在地農業，透過設計包裝、打造農業品牌「好香米」，另外每年舉辦茶花季、荔枝節產業文化推廣活動等也深獲好評，成功行銷新竹在地農業，105年起也將大型農機納入農資材補助對象，提升農民競爭力。

市府針對新竹市65歲以上且領有老農津貼之老農農、健保自付額部份，全數由政府編列預算負擔，為全國首創的社會福利措施，109年度編列額度近930萬，市府貼心照顧最基層農民，減輕農民負擔並鼓勵從事農糧作物生產，市府也強調，多元化農業措施就是要穩定農民收入、減少農業損失，確保農業生產量，開創農業生命力。

產發處表示，這項全國首創的社會福利措施，也獲得許多迴響，已高齡82歲的農會會員代表蔡水塘先生也是蔬菜產銷班第5班班長肯定市府推動這項福利政策，讓老農也可以自給自足，獨立自主生活；74歲的傅正一理事也說對完全以務農為生的家庭而言，這項措施是一大助益；老農民林祺興先生也表示政府能苦民所苦就值得鼓勵，非常感謝市府的美意。

產發處表示，市府仍將持續致力於提升農業經營環境，提高農業競爭力及商機，讓新竹市農業永續經營，讓生活在幸福城市的農民真幸福。

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