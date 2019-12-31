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IN新竹第四期　帶領你走進工業玻璃的世界

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▲12月甫發行第4期《IN新竹》產業季刊出刊。（圖／新竹市政府提供）

▲12月甫發行第4期《IN新竹》產業季刊出刊。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為讓更多人瞭解新竹市產業之美，新竹市今年3月推出《IN新竹》產業季刊，聚焦新竹產業報導，行銷在地品牌。12月甫發行第4期，邀請3家在地玻璃品牌領導人，台灣玻璃公司總裁林伯實、春池玻璃吳庭安及華夏玻璃正、副執行長廖冠傑、廖唯傑，談論如何從代工逐步走向品牌之路。

新竹市長林智堅表示，玻璃產業可以說是新竹在全球歷史上最重要的產業之一，因為新竹的玻璃產業，全世界在黑暗中獲得光明的成本大幅降低，也讓大部分的人因此能夠透過鏡子看到自己，玻璃製的儀器、燈飾、燈泡、容器等，更是當仁不讓的「新竹製造」品牌。

新竹市政府產業發展處長張力可表示，本期《IN新竹》除有玻璃產業專題報導，也規劃走訪玻璃原鄉小旅行路線，帶領遊客探尋玻璃百年工藝；產業直擊單元專訪「竹塹餅」創始店及動物園標本顧問；跨界交流則暢談新竹百年產業後代甘苦談；而創業大哉問單元，由夜餘製豆兩位創辦人娓娓道來創業歷程，其他尚有市場大調查、新竹新鮮事、路上觀察學…等單元，內容豐富多元。

產業發展處表示，《IN新竹》產物誌從產業出發，聚焦職人，每期介紹一個新竹的重要產業。從第1期的定置漁網，第2期的好香米，第3期的新竹丸文化，各期搭配不同職人介紹與切角，持續帶讀者領略新竹市產業之美。 對外，吸引觀光客來新竹；對內，引發新竹人「作為新竹人」的驕傲感。

《IN新竹》從創刊以來，一直用年輕的視角為讀者介紹新竹在地的人事物，除了代表性的人物或產業外，也為讀者介紹新竹最新資訊，讓這本刊物創造出讀者跟新竹產業間更深的連結。自下期開始，刊物將持續公開募集新竹市的新開店家、新服務跟新產品（一年內推出者），歡迎踴躍投稿。獲選刊登者，將於季刊新竹新鮮事單元報導，不但免收費，還會致贈該期季刊1份。徵稿網址：https://forms.gle/M9zWtJDhVEvaBRB68。

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