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香山海岸大草原即將成形　新竹香山濕地生態公園開工

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▲新竹市副市長沈慧虹與地方民代舉行敲磚動土儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹與地方民代舉行敲磚動土儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

香山濕地生態公園開工典禮，19日由新竹市副市長沈慧虹與地方民代舉行敲磚動土儀式，並與市民共同為工程順利祈福。新竹市17公里自行車道是新竹市長林智堅推動的計畫之一，在市府團隊用心的建設與經營，成為了沿海地區重要的休閒活動一環，串聯魚鱗天梯、金城湖賞鳥區、賞蟹步道、香山濕地生態館、海山漁港觀海平台等熱門景點，今日開工香山濕地生態公園，就位於中心點，讓17公里景點更為豐富好停留。

沈慧虹指出，為了兼顧香山地區發展積極，市府團隊向交通部觀光局爭取到1,000萬元，也非常感謝議會幫忙編列800萬元配合補助經費來促成「香山濕地生態公園」的建設，建設基地面積約1.5公頃，規劃大草坪、海岸植物網及人行步道，提供家人、戀人及朋友一同散步或做團體活動的空間，補足17公里自行車道休憩的需求。

沈慧虹說，「香山濕地生態公園」是濕地生態館及賞蟹步道的延伸，打造香山地區完整的生態旅遊空間，會成為市民的後花園，更是在地社區的生態公園，預計109年中完工啟用，未來香山大庄美山旁邊就有一個大公園，各位鄉親可以帶著孫子就近來到這裡散步看招潮蟹，孫子就不會整天在家裡打電動，養眼又運動。

產發處表示，本次工程位於國有閒置土地上，以生態原則規劃，先行保留現有喬木，依喬木生長分布位置蜿蜒設計人行空間，並創造原有溝渠賞蟹空間，讓來到公園不只散步、做團體活動，還能安排賞蟹生態小旅行，雖然位於繁忙的西濱道路旁，經過設計團隊精心規劃阻隔植栽及草坡，形成一個鬧中取靜的生態公園，是最佳的遛小孩場域。

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