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華聞快遞／長三角一體化施工圖出爐！圍繞「1+8」區域推進大都市圈發展

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲重慶欲躋身中國數位經濟第一方陣前列。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：長三角一體化施工圖：圍繞「1+8」區域推進大都市圈發展

上海市貫徹《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》實施方案近日正式發佈。根據方案，上海將深化「五個中心」核心功能建設，圍繞「1+8」推進上海大都市圈協同發展，聚焦長三角生態綠色一體化發展示範區等三大重點區域率先突破。（新華社）

《重慶》：重慶欲躋身中國數位經濟第一方陣前列

作為大陸六大老工業基地之一的重慶，近年來正實施以大數據智慧化為引領的創新驅動發展戰略行動計畫，謀求轉變發展方式、優化經濟結構、新舊動能轉化，欲躋身大陸數位經濟第一方陣。（中新網）

《甘肅》：金城海關揭牌開關！促蘭州深度對接國際市場

蘭州海關13日表示，金城海關於日前揭牌開關，正式對外辦理海關業務，這將對於甘肅省會蘭州市深度融入「一帶一路」建設，促進綜合保稅區、鐵路口岸等開放平台高品質運行和貿易便利化等工作起到重要作用，將推動蘭州開放型經濟發展。（中新社）

《天津》:2019年天津東疆跨境電商業務量全年累計超1200萬單

天津東疆保稅港區管委會13日公佈，東疆2019年跨境電商業務量繼續保持高速增長態勢，11月首次突破1000萬單大關，全年累計完成超過1200萬單，年增率增長近50%，成為天津聚集企業最多、創新業務發展最快的產業基地。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲吉林打造現代汽車產業集群。（圖／翻攝自中新網

《山東》：濟寧：「四新」經濟為高品質發展賦能

「新技術、新產業、新業態、新模式」代表著產品創新的發展方向，是經濟轉型、動能轉換的主攻重點。山東省濟寧市作為煤炭資源型城市，近年來致力於擺脫煤炭依賴，以發展「四新」經濟為核心，走出了一條高品質發展之路。（光明日報）

《黑龍江》：黑龍江省2019年接待遊客2.2億人次 年增率增長19%

黑龍江省2019年全面推進全域旅遊和文旅融合發展，全年共接待國內外遊客2.2億人次，實現旅遊收入2684億元人民幣，分別增長19%和19.6%。（新華網）

《福建》：聚焦「區塊鏈+實業」！廈門推動區塊鏈技術賦能實體經濟

第二屆廈門國際區塊鏈創業高峰論壇12日在廈門大學舉行，以「當實業遇上區塊鏈」為主題，圍繞「區塊鏈+實業」相關議題展開分享和交流。（中新網）

《吉林》：吉林打造現代汽車產業集群

吉林省十三屆人大三次會議12日在長春開幕。吉林省省長景俊海在政府工作報告中提出，吉林省2020年將打造現代產業集群，其中在現代汽車及零部件產業方面，將重點突破核心技術，大力發展紅旗等品牌汽車。（中新社）

▼廈門推動區塊鏈技術賦能實體經濟。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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