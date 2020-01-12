華聞快遞／聚焦「區塊鏈+實業」廈門推動區塊鏈技術賦能實體經濟

▲廈門。（圖／CFP）

《福建》聚焦「區塊鏈+實業」廈門推動區塊鏈技術賦能實體經濟

廈門大學金融研究所所長張亦春稱，區塊鏈作為「第二代網際網路」具有「制定規則、協同治理、規避校驗、避免重復、精簡流程、共用信息、提高效率、節約成本」等八大突出的技術優勢，區塊鏈技術可以融入各行各業，為實體經濟賦能。（中新社）

《北京》2019年自然災害造成大陸直接經濟損失逾3270億元

據大陸應急管理部相關負責人12日介紹，2019年中國自然災害以洪澇、台風、乾旱、地震、地質災害為主經應急管理部、自然資源部等相關部門核定，全年各種自然災害共造成1.3億人次受災，909人死亡失蹤，12.6萬間房屋倒塌，農作物受災面積19256.9千公頃，直接經濟損失3270.9億元（人民幣，下同）。（中新社）

《雲南》雲南普洱發布「普洱茶十項標準」

雲南省政府新聞辦公室舉行的「普洱市普洱茶十項標準暨品牌建設新聞發布會」上獲悉，雲南省普洱市研究制定了「普洱市普洱茶十項標準」，為普洱市普洱茶推行構建了一套標準化體系。（中新社）

《甘肅》甘肅農村陷「留人」困境 政協委員吁提升農民榮譽感

甘肅地處黃土高原、青藏高原和內蒙古高原三大高原的交匯地帶，農業用地占總面積55.9%，農村人口占總人口62.85%。甘肅省政協委員王旭認為，要藉助現代農業技術，發展農業，撐鼓農民錢包，提升其職業榮譽感，以此引鄉賢「返鄉」。（中新社）

▲甘肅省蘭州市。（圖／CFP）

《湖北》湖北地區生產總值突破4萬億元 人均超過1.1萬美元

2019年湖北省預計地區生產總值增長7.8%左右，連續三年保持穩定。全年城鄉居民人均可支配收入分別增長9.1%、9.4%，均跑贏經濟增速。社會消費品零售總額增長10.2%網路零售額超過2000億元。（新華社）

《安徽》2019年安徽GDP預計增長7.5%以上

2019年預計安徽省生產總值增長7.5%以上，固定資產投資增長9%以上，社會消費品零售總額增長10.5%，進出口總額增長7%以上，規模以上工業增加值增長7.3%。（新華社）

《海南》2019年海南服務貿易實現順差6.53億元

2019年海南全省服務貿易進出口219.7億元，同比增長20.3%；其中服務進口106.56億元，同比增長9.18%；出口113.09億元，同比增長33%；實現順差6.53億元，旅行，加工服務，電信、計算機和信息服務等領域均為順差。（新華社）

《湖南》湖南基本養老保險參保人數近5000萬人

截至2019年12月底，湖南全省參加基本養老保險4990萬人、工傷保險805萬人、失業保險605萬人。這是記者從今天召開的全省人社工作會上瞭解到的訊息。（湖南日報）

▼湖南省。（圖／CFP）