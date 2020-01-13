華聞快遞／浙江去年進出口總額預計突破3兆人民幣

▲浙江省寧波市。（圖／CFP）

《浙江》浙江去年進出口總額預計突破3兆人民幣

浙江省預計進出口總額突破3兆元（人民幣，下同）大關，其中出口增長8.5%，佔大陸全國份額從去年初的12.9%，提高到13.3%。（中新社）

《廣西》廣西去年GDP預計增6% 今年預期增速為6%-6.5%

廣西壯族自治區第十三屆人民代表大會第三次會議12日在廣西人民會堂開幕。自治區主席陳武作政府工作報告指出，2019年，預計廣西全年地區生產總值增長6%；2020年廣西地區生產總值預期目標是增長6%—6.5%。（澎湃新聞）

《湖北》湖北搶占數位經濟「風口」 打造重要數據樞紐

湖北省第十三屆人民代表大會第三次會議12日開幕，湖北省政府在會議上提出，「湖北不僅要鞏固提升'九省通衢'樞紐地位，更要奮力搶占流量風口，成為重要數據樞紐」。（中新社）

《湖北》湖北漢江航運梯級開發新進展 雅口船閘通航成功

伴隨著汽笛長鳴，兩艘貨船12日中午緩緩通過漢江雅口航運樞紐船閘。當日，湖北漢江雅口航運樞紐工程舉行通航儀式，標誌著漢江9級航運樞紐梯級開發取得重大進展。（中新社）

▲兩艘貨船緩緩通過漢江雅口航運樞紐船閘。（圖／中新社）

《安徽》安徽省將繼續擴展對外開放合作「路徑圖」

安徽省省長李國英12日表示，中國內陸省份安徽2020年將推進更高水平開放，推動外貿穩中提質和招商引資提效提質，深化與「一帶一路」沿線國家和地區開放合作，積極參與境外經貿合作區建設，加強國際產能和裝備製造合作；擴大合肥中歐班列覆蓋面；推進海關特殊監管區域提質升級。（中新社）

《北京》外資連續13個月增持中國債券 持倉規模達21,877億元人民幣

2019年境外機構投資者持有的中國債券突破2兆元，在全球負利率債券規模不斷刷新紀錄的情況下，中國債券市場不斷擴大開放、暢通外資進入渠道，獲得了眾多國際投資者的青睞。專家指出，中國債券具有相對較高的收益率，中國債券市場的魅力逐漸被國際投資者發現。（中新社）

《甘肅》甘肅將能源優勢轉化為經濟優勢 確保「西電東送」

作為大陸重要的新能源生產、輸送基地，甘肅不斷提升電力外送能力，向華中、華南地區輸送清潔能源。新近建成投運的河西走廊750千伏第三迴線加強工程，進一步推動能源優勢向經濟優勢轉化，為大陸西北新能源發展注入強大動力。（中新社）

《湖北》湖北培育中部強大市場2019年GDP突破4萬億元

湖北省省長王曉東作政府工作報告指出，2019年湖北地區生產總值（GDP）突破4兆元，預計增長7.8%左右，人均超過1.1萬美元。（中新社）

▼70年來，湖北GDP增長215倍。（圖／CFP）