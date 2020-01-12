華聞快遞／福建大力幫助台籍教師「科研成果」轉化

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》福建大力幫助台籍教師「科研成果」轉化

在福建省閩江學院任教的台灣藝術大學博士黃俊嘉，成為福建惠及台胞新舉措的受益者。他的《黃慎藝術對閩台書畫風格形成及影響研究》項目，被列為2019年度福建省社​​會科學規劃台胞專項扶持項目。福建省科技部門人士表示，福建重視兩岸科技合作與交流，這是福建先行先試，力促高校台籍教師科研成果轉化的具體體現。（中新社）

《廣東》廣州再添保障性住房 單身也可申購

除公租房外，共有產權住房被納入廣州保障性住房工程。廣州市住房和城鄉建設局近日公佈了《廣州市共有產權住房管理辦法》，購買共有產權住房享有與購買商品住房同等公共服務權益，包括教育、醫療、戶政、養老等。（中新社）

《上海》長三角簽署協議助工業互聯網一體化合作邁上新台階

上海市、江蘇省、浙江省、安徽省「一市三省」相關部門9日在滬簽署《共同推進長三角工業互聯網一體化發展示範區建設戰略合作協議》，助力長三角工業互聯網一體化合作邁上新台階。（中新社）

《海南》海南：禁止攜帶減免稅進口貨物出島銷售

為構建適應海南自由貿易港需求的反走私綜合治理體系，為海南自由貿易港建設提供良好的法治保障，海南省六屆人大常委會第十七次會議近日審議通過《海南省反走私暫行條例》，自2020年4月1日起施行。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

《江西》2019年全省財政總收入突破4000億元

江西省財政工作會議上指出，2019年，江西省財政運行穩字當頭、量質齊升。全省財政總收入突破4000億元（人民幣，下同）大關，完成4001.5億元，增長5.4%。（新華網）

《湖北》武漢開發區：總投資過百億重大項目集中開工

11日，武漢開發區舉行2020年招商引資重大項目1月集中開工活動。同濟現代醫藥生態產業園、SEW-傳動設備（武漢）有限公司二期擴建、武漢漢南「中國種穀」等3個項目順利開工，總投資達101.3億元（人民幣）。（新華網）

《寧夏》《外商投資法》頒布後 寧夏首張外資企業營業執照發出

1月10日上午，寧夏愛齡健康養老服務有限公司的張先生，在寧夏回族自治區政務大廳領取了外商投資企業營業執照，這是《中華人民共和國外商投資法》頒布實施後，寧夏發出的首張外資企業營業執照。

《陝西》陝西：新增加開春運列車 部分列車票價優惠

中國鐵路西安局集團有限公司表示，今年春運期間西安局將對多趟列車實行票價優惠，加開11對夜間高鐵滿足旅客出行需求。（新華網）

▼陝西省。（圖／CFP）