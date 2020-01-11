華聞快遞／四川茶產業綜合實力大陸NO.2！拼今年綜合產值突破900億元人民幣

▲四川茶產業綜合實力大陸第二。（圖／翻攝自中新網）

《四川》：四川茶產業綜合實力大陸第二 力爭2020年綜合產值突破900億元人民幣

四川省精製川茶產業培育（現場）推進會議10日在四川宜賓舉行，2019年四川茶園產量31.3萬噸、毛茶產值279億元人民幣；川茶產業面積、產量、毛茶產值分列大陸第三、第四、第二，綜合實力居大陸第二。（中新網）

《福建》：中國（福建）國際貿易單一視窗區塊鏈公共服務平台在閩啟動

福建近年來加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，依託中國（福建）國際貿易單一視窗平台積極打造區塊鏈等新技術的創新應用。中國（福建）國際貿易單一視窗區塊鏈公共服務平台10日在福建省平潭綜合實驗區上線啟動。（中新社）

《廣東》：廣州南沙今年底將建成大陸最大臨港冷庫

廣州港集團10日稱，概算投資18.75億元人民幣的廣州南沙國際物流中心的南區（一期）工程建設預計2020年底完工試投產，建成後將成為大陸最大的臨港冷庫。（中新社）

《安徽》：安徽貨物貿易進出口增速排名大陸第四位

安徽省2019年1月至11月貨物貿易進出口總值4301.6億元人民幣，比上一年同期增長13.7%。總體增速快於全國11.3個百分點，排名大陸第四位。（中新社）

▲安徽貨物貿易進出口增速排名大陸第四位。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：科技助力上海兩大機場迎接春運「大考」

中國民用航空局資料顯示，今年春運，預計民航旅客運輸量將達7900萬人次，年增率增長8.4%，創歷史新高。與2019年春運相比，2020年春運提前了11天，為應對「務工流」「學生流」和「探親流」疊加的旅客出行高峰，上海浦東機場和虹橋機場通過三維視覺化運控管理平台、5G覆蓋、「刷臉」登機、智慧控溫等新技術運用，讓旅客回家旅途更順暢。（中新網）

《黑龍江》：中國（黑龍江）自由貿易試驗區哈爾濱片區「築巢引鳳」

中國（黑龍江）自由貿易試驗區哈爾濱片區管理委員會10日公佈，為推動自貿試驗區哈爾濱片區建設，10日起，該片區面向國內外招聘各類高層次人才48名，年薪最高70萬元人民幣。（中新網）

《四川》：第十屆大陸年貨購物節啟動 助力擴大內需促進消費

2020（第十屆）全國年貨購物節10日在四川瀘州舉辦。本屆年貨購物節同時也是四川（瀘州）迎春購物月•第四屆美食節，將為期11天。（中新社）

《北京》：北京啟動智慧財產權保險試點 外資企業納入

北京市地方金融監管局表示，北京市智慧財產權保險試點工作10日正式啟動。本次試點工作按照「政府引導、市場主導」的原則開展，為期3年。北京市將對參與試點的保險公司設置的專利執行保險、專利被侵權損失保險或兩項保險的組合產品的保費進行補貼。（新華社）

▼第十屆大陸年貨購物節啟動。（圖／翻攝自中新網）