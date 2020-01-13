農藥商之子竟鼓勵農民少用農藥　萬豆「老鷹紅豆」打響名氣

▲屏東縣萬丹鄉「老鷹紅豆」團隊執行李建輝和農糧署南區分署長姚志旺（左）手捧生產老鷹紅豆 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

從醫院醫檢師轉行務農的屏東縣萬丹鄉農民李建輝，父親開農藥行30幾年，他返鄉後雖在農藥行幫忙，並下田耕作，尤其是種產銷履歷的水稻及紅豆，由於鼓勵農民正確及少量用藥，擔任「老鷹紅豆」團隊的執行長，不僅自己種的5分地紅豆有產銷履歷，也輔導100多名農民共約100多公頃都申請到產銷履歷。

44歲的李建輝原在北部醫院工作，太太是護士，原期待3代同堂的生活，8年前辭去工作，帶著妻小回到萬丹幫忙父親賣「農藥」，雖然從小就聞農藥味長大，但對農藥一直沒有好感。

他說，家裏的5分地也是他在耕作，直到4年前得到農糧署南區分署長姚志旺的鼓勵，加入「老鷹紅豆」的團隊，剛開始時父親並不能諒解，父親說大家少用藥，農藥行的生意就做不下去了。

李建輝表示，政府推動食安政策鼓勵農民安全用藥，而老鷹紅豆的故事打動了他，於是自願協助農友用藥安全；目前他種的紅豆都有產銷履歷，父親對他的做法也改觀很多，甚至驕傲跟朋友說，他們家的紅豆是安全有保障的。

他指出，要輔導農民正確使用農藥，花了不少功夫，他以老鷹紅豆為出發點，鼓勵農民契作保證價格收購，且管理過程中一定要和他配合，他因對農藥的瞭解，所以經常能對症下藥，而且都是符合規定的藥，不僅噴藥次數減少，有效用藥對噴藥的人也減少用藥的負擔，成本降低很多，雖然自己覺得好，但要影響100多位農民，可是花了不少功夫及精神，但他堅持這麼做，大家覺得好，自然紛紛加入，而因這樣的管理方式，今年收成量反而高於往年，每分地產量都超過350斤以上，讓農民都覺得辛苦有了代價。

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