老街友衣服臭被狂毆！「豬哥叔」重傷倒血泊亡　他蓋上棉被就離開

▲李男嫌羅男衣服太臭，即直接當對方歐死。（示意圖／取自Pixabay）



記者鄒鎮宇／高雄報導

屏東市一名84歲羅姓街友「豬哥叔」因衣服傳出異味，被33歲李姓男子嫌臭後不願更換，竟被對方以酒瓶、鐵椅痛毆，倒地後身亡。高雄高等法院二審認為，李男雖患思覺失調症，但多次暴力前科未和解，因此依殺人罪判16年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，李男2018年12月23日晚間10時與羅男在羅平時露宿的涼亭喝酒；期間，李嫌棄羅男的衣服發出惡臭，要求對方更換被拒絕，竟氣得拿一旁的米酒酒瓶及鐵椅，往羅的頭部猛砸。

羅男的上頷骨、鼻骨及多處肋骨骨折、多處鈍力傷及撕裂傷等傷害，造成大量出血、腦幹局部軸突損傷、呼吸道嗆入血液，當場倒臥在血泊之中，失去意識。李男見狀卻未撥打電話求救，反而拿被子蓋上後離開，錯過救援時機。

▲李男看羅倒地後，直接蓋上棉被就離開。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



「我當時很生氣！」李男到案後坦犯行，表示他看到羅男倒地後就直接離開，「我毆打他，直到他倒地後，我就離開…我看到羅XX的頭部流血，所以打完他就走了。」

法官認為，李男患有思覺失調症可減刑，但手段兇殘又有多次暴力前科，此案也未與死者家屬和解，一審依殺人罪判16年徒刑； 李不服上訴，二審高院駁回，全案可再上訴。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」