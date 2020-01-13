「鼠」不盡的愛心　屏東志工大隊、內埔警分局贈汾陽教會物資

▲屏東縣警局志大工大隊長郭亮文（左三） 及大隊顧問團總團長梁應鐘（潮榮聯合診所院長，左四）與內埔警分局長蔡耀順致贈物質給內埔汾陽教會。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉汾陽教會平日提供教友禮拜及祈禱會的處所，而牧師許瑞美為使部落小朋友的課業及生活更為完善，針對社區弱勢單親、父母因案入獄或亡故無人照料的國中（小）學生，在教會內進行課後的輔導及晚餐的供應，補足原生家庭經濟及時間上的不足，讓孩童安心成長，獲得好評。

▲▼致贈物質。

由於年關將近，為免教會斷炊，屏東縣志工大隊長郭亮文登高一呼，由該大隊顧問團及轄區內埔警察分局共同響應許牧師善行，除募集白米、醬油、罐頭、麵條、衛生紙及洗衣粉等民生用品外，及孩童所需文具、影印用紙，讓孩童後 無顧之憂。

日前由郭大隊長、分局長蔡耀順、大隊顧問團總團長梁應鐘（潮榮聯合診所院長）及大隊幹部一起前往該教會進行捐贈。剛下課學生，見大批物資湧進，均非常興奮。

許牧師也頒發感謝狀，感謝志工大隊及分局對社會服務的投入及資源的挹注，讓教會的大大小小都能過一個好年。

蔡耀順表示，原生家庭的破碎，易造成小孩與家庭缺乏牽制的力量；如再加上學習意志薄弱，將使孩童在家庭與學校的組織上處於邊陲位置，進而與社會產生異質性格，極易誤入歧途。汾陽教會許牧師的善行，令人感佩；志工大隊、顧問團及分局的資助，略盡棉薄，除了讓教會小朋友能歡喜過年外，也希望這群小朋友知道，有很多人在關心他們。

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